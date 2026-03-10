Alimentazione e prevenzione: la LILT di Savona al Salone Agroalimentare Ligure

Finale Ligure. La prevenzione oncologica passa attraverso la tavola e sceglie la prestigiosa cornice del Salone Agroalimentare Ligure per ribadire il valore dei corretti stili di vita.
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Savona parteciperà alla 22ª edizione della manifestazione, in programma a Finalborgo dal 13 al 15 marzo, confermando il proprio impegno nella sensibilizzazione dei cittadini.
In occasione della cerimonia inaugurale, il dottor Marcello Brignone, Presidente della LILT sezione provinciale di Savona, interverrà nel convegno sulla Dieta Mediterranea per approfondire il legame tra alimentazione e salute.
“Siamo orgogliosi di contribuire a un’iniziativa di tale eccellenza – dichiara il dottor Brignone – che ci permette di dare voce alla missione della LILT. Da anni promuoviamo la prevenzione primaria come strumento fondamentale per il benessere della comunità, identificando nella Dieta Mediterranea non solo un patrimonio culturale, ma una vera ricchezza scientifica nella lotta contro l’insorgenza delle patologie tumorali”.