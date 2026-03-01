  • News24
IVG Sport
Il mister

Albissole con sette vite, Cattardico: “Chi dice che siamo miracolati ci dà forza”

Un punto agguantato col carattere, in classifica la Praese accorcia: +2 ceramista con un gara in più da disputare

Borzoli. Un pareggio che pesa e che allunga la striscia di imbattibilità dell’Albissole. Dopo l’1-1 contro la Sestrese, mister Cattardico analizza la sfida senza troppi giri di parole.

Noi venivamo dalla partita in coppa, dalla partita col Savona domenica e oggi, a mio avviso, abbiamo incontrato una grandissima squadra perché la Sestrese oggi ha dimostrato di essere una grande squadra e ci ha messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi a rimanere in partita, abbiamo avuto cuore e abbiamo creduto fino alla fine di agguantare il pareggio. Penso che questi ragazzi oggi abbiano fatto qualcosa di incredibile. Avevamo tanti assenti e importanti, ma noi siamo questi: chi ha giocato oggi ha fatto una partita incredibile”.

Sulla forza della rosa: “Quest’anno è capitato praticamente sempre che i ragazzi chiamati in causa dessero tutto quello che avevano. Se andiamo a vedere la panchina sono tutti 2007-2008 e oggi abbiamo fatto qualcosa di veramente incredibile. Ripeto, abbiamo giocato contro una grande squadra, una squadra di categorie superiori, e ottenere il pareggio in quel modo lì, con quella voglia lì, è una cosa veramente importante”.

Il gap in classifica non cambia la sua valutazione: “Mi aveva già impressionato all’andata la Sestrese. Io non guardo la distanza, guardo quello che vedo in campo e oggi ho visto una grande squadra. Fino al loro vantaggio hanno fatto molto bene, poi dopo il gol secondo me ci siamo buttati in avanti e abbiamo fatto noi la partita”.

Dal punto di vista tattico: “Avevamo caratteristiche diverse nei ragazzi che sono andati in campo, sicuramente più gamba sugli esterni e quindi la partita era di ripartenze con i giocatori esterni. Quando loro hanno tanta qualità ti mettono in difficoltà, però siamo stati bravi a reggere l’urto e rimanere in partita. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina, siamo andati un pochettino più avanti, abbiamo messo le due punte e i risultati si sono visti”.

Infine, la corsa al vertice: “Quando ci arrivano critiche, quando dicono che siamo lì per caso o che siamo miracolati, sono parole che ci danno forza. Facciamo benzina ogni volta che sentiamo queste cose. Il campionato è aperto, lo era già un mese fa. La Praese sta facendo un grandissimo campionato, sarà una lotta fino all’ultima giornata, ma noi siamo pronti”.

