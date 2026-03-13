Albissola, conto alla rovescia per l’entrata in funzione del semaforo tra piazza Vittorio Veneto e corso Matteotti: accese le lanterne

Albissola Marina. Intorno a mezzogiorno sono state accese le lanterne del semaforo tra piazza Vittorio Veneto e corso Matteotti. Si tratta di una prova che porterà alla sua entrata in funzione definitiva, forse già domani o in questo fine settimana.

Segnali attivi dunque per questo attraversamento pedonale a chiamata, nato per tutelare le persone e cercare di non fare bloccare il traffico a ripetizione, specie durante l’estate. Prestare quindi attenzione e rispettare i tempi di attraversamento. Si tratta delle ultime prove di perfezionamento.

Un sopralluogo tecnico questa mattina da parte del vicesindaco, Luigi Silvestro, insieme alla Polizia Locale. Un risultato della giunta Nasuti in collaborazione con Anas, con l’obiettivo di decongestionare l’Aurelia, in nome della sicurezza.

E proprio per garantirla e rendere più fluido il traffico, Albissola ha iniziato questo percorso che ha già portato all’installazione dei sistemi “pedone Smart”, attraversamenti pedonali presenti sull’Aurelia all’altezza degli incroci di viale Faraggiana e di piazza San Benedetto, in grado di illuminare il tratto di attraversamento stradale proprio rendendo così visibile, attraverso led, la presenza di persone che intendono passare da una parte all’altra della strada.

Questo impianto semaforico a chiamata, in zona “Colombo”, è di ultima generazione: gestirà varie lanterne a led veicolari e pedonali che garantiranno, oltre a un bassissimo consumo energetico, un’elevata visibilità, durata e funzionalità.

Il semaforo è dotato anche di un dispositivo sonoro per non vedenti con suono autoregolabile sul rumore di fondo. L’attraversamento pedonale si attiva mediante pulsanti posati sulla palina semaforica, mentre l’uscita da piazza Vittorio Veneto sarà controllata mediante radar a microonde in grado di rilevare i veicoli.