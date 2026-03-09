Albisola Superiore sostiene la proposta di cittadinanza onoraria alla memoria di Sandro Pertini

Albisola Superiore. In occasione del 130° anniversario della nascita di Alessandro Pertini, l’amministrazione comunale di Albisola Superiore esprime “pieno sostegno all’iniziativa promossa dal sindaco di Stella, Andrea Castellini, per conferire la cittadinanza onoraria alla memoria dello storico presidente della Repubblica”. La maggioranza consiliare di Albisola Superiore ha infatti deciso di sostenere formalmente l’iniziativa proposta inserendo la pratica all’ordine del prossimo consiglio comunale di martedì 10 marzo 2026.

Pertini nacque a Stella il 25 settembre 1896 e resta una delle figure più autorevoli e amate della storia repubblicana italiana: “Il suo esempio – spiega il sindaco Maurizio Garbarini – continua a rappresentare un punto di riferimento non solo dal punto di vista istituzionale, ma anche sul piano etico e morale. Con la sua schiettezza, la sua umanità e il suo forte senso delle istituzioni seppe instaurare un rapporto diretto e sincero con gli italiani, diventando per molti un simbolo di integrità e impegno civile”.

“La nostra amministrazione ha sempre sostenuto e partecipato, prendendone parte direttamente, a tutte le ricorrenze annuali in memoria del presidente organizzate dal Comune di Stella o dall’associazione nata in memoria di Pertini proprio perché, oltre al dovere istituzionale, vi è sempre stata piena condivisione del sentimento di riconoscenza e di orgoglio per un comune limitrofo come quello di Albisola al suo paese natale, affinchè il suo ricordo e le sue gesta si perpetuassero nel tempo e in favore delle giovani generazioni”.

“La ricorrenza del 130° anniversario rappresenta dunque un’occasione importante per il territorio savonese e per l’intera Liguria per ricordare una figura che ha segnato profondamente la storia del Paese. Membro dell’Assemblea Costituente e successivamente settimo presidente della Repubblica, Pertini incarna ancora oggi i valori fondanti della democrazia italiana. La proposta stata lanciata dal Comune di Stella, paese natale dell’ex Presidente della Repubblica, che ha chiesto ad ANCI Liguria di farsi promotrice di un’iniziativa istituzionale rivolta a tutti i municipi della regione. L’obiettivo è quello di coinvolgere l’intera Liguria, da Ventimiglia a Sarzana, in un gesto simbolico e istituzionale che renda omaggio alla figura di Pertini e al suo esempio civile e politico”.