Albenga, proseguono i lavori di pulizia del fiume Centa

Albenga. Entro il mese di marzo si concluderà l’intervento che vede attualmente l’impresa incaricata impegnata nel taglio della vegetazione e nella pulizia dell’alveo in sponda destra, nel tratto compreso tra il ponte della statale Aurelia e il Ponte Rosso L.E. Viveri. Complessivamente, l’intervento ha interessato circa 1,7 chilometri per entrambe le sponde.

L’esecuzione delle opere, in coerenza con le prescrizioni impartite in sede di valutazione di incidenza, ha previsto il mantenimento di alcune “isole” di vegetazione e la conservazione di specifiche essenze arboree e arbustive, al fine di garantire la funzionalità del corridoio ecologico a supporto delle migrazioni dell’avifauna, in un’area caratterizzata dalla presenza di rilevanti vincoli naturalistici. Il sito, infatti, è connotato da elevato valore conservazionistico ed è designato Zona Speciale di Conservazione ai sensi della Direttiva Habitat, nonché Area Protetta Provinciale.

L’intervento assume rilievo anche sotto il profilo della sicurezza urbana, contribuendo a migliorare il decoro, la visibilità e la fruibilità delle aree limitrofe al corso d’acqua, riducendo situazioni di abbandono e degrado e favorendo un maggiore controllo e presidio del territorio.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Ringrazio la ditta esecutrice dell’intervento, gli uffici comunali e provinciali che hanno collaborato al fine di eseguire il miglior intervento nel rispetto delle esigenze cittadine, di sicurezza e ambientali. La manutenzione dei rii e dei canali presenti sul territorio comunale rappresenta una priorità. Albenga è caratterizzata da una fitta rete di canali e rii e, attraverso una programmazione a rotazione, stiamo cercando di intervenire su tutti. È tuttavia necessario ribadire che, sempre più spesso, gli eventi meteorologici assumono un’intensità tale da comportare inevitabili disagi: una situazione che riguarda Albenga come molte altre realtà, in Italia e non solo. Proprio per questo riteniamo indispensabile una pianificazione di lungo periodo e il supporto di risorse provenienti da enti sovracomunali, in grado di affiancare i Comuni sia negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia nella progettazione di opere strutturali di adeguamento di rii e canali, fondamentali per la sicurezza del territorio”.

L’intervento è stato eseguito con la supervisione degli Uffici della Provincia di Savona e della Regione Liguria, in collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Albenga.