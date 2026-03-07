  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Iniziativa

Albenga ospita un incontro pubblico sul referendum per la separazione delle carriere dei magistrati

Lunedì 16 marzo all’Auditorium San Carlo una serata informativa promossa dal Comitato “Sì Separa” di Albenga e Alassio

referendum giustizia urna sceda generica

Un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico organizzato dal Comitato “Sì Separa” di Albenga e Alassio, in programma lunedì 16 marzo alle ore 20.30 presso l’Auditorium San Carlo.

Interverranno Alberto Landolfi, già procuratore a Savona, Daniela Giaccardi, avvocato ed attuale vice presidente della Camera Penale di Savona, Alberto Bonifacino, avvocato e responsabile provinciale del comitato “Savona Dice Sì”, e Federica Danini, avvocato e componente dell’AIGA di Genova (associazione italiani giovani avvocati). A moderare la serata sarà il giornalista Nicola Seppone.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati diversi aspetti legati alla riforma della giustizia, dal principio della separazione delle carriere all’impatto sul sistema giudiziario e sulle garanzie del processo, con l’obiettivo di favorire un confronto informato e consapevole tra relatori e cittadini.

“Questo incontro nasce con l’intento di offrire alla cittadinanza un’occasione di informazione e approfondimento su un tema molto rilevante per il futuro della giustizia italiana – spiega Guido Lugani, consigliere comunale e responsabile del Comitato “Sì Separa” di Albenga –. Crediamo sia importante creare momenti di confronto aperti, nei quali esperti del settore possano illustrare con chiarezza i contenuti della riforma e rispondere alle domande dei cittadini”.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.