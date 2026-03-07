Albenga ospita un incontro pubblico sul referendum per la separazione delle carriere dei magistrati

Un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico organizzato dal Comitato “Sì Separa” di Albenga e Alassio, in programma lunedì 16 marzo alle ore 20.30 presso l’Auditorium San Carlo.

Interverranno Alberto Landolfi, già procuratore a Savona, Daniela Giaccardi, avvocato ed attuale vice presidente della Camera Penale di Savona, Alberto Bonifacino, avvocato e responsabile provinciale del comitato “Savona Dice Sì”, e Federica Danini, avvocato e componente dell’AIGA di Genova (associazione italiani giovani avvocati). A moderare la serata sarà il giornalista Nicola Seppone.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati diversi aspetti legati alla riforma della giustizia, dal principio della separazione delle carriere all’impatto sul sistema giudiziario e sulle garanzie del processo, con l’obiettivo di favorire un confronto informato e consapevole tra relatori e cittadini.

“Questo incontro nasce con l’intento di offrire alla cittadinanza un’occasione di informazione e approfondimento su un tema molto rilevante per il futuro della giustizia italiana – spiega Guido Lugani, consigliere comunale e responsabile del Comitato “Sì Separa” di Albenga –. Crediamo sia importante creare momenti di confronto aperti, nei quali esperti del settore possano illustrare con chiarezza i contenuti della riforma e rispondere alle domande dei cittadini”.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.