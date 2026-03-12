Albenga, nasce la pagina Instagram della Protezione Civile: un nuovo canale per informare e avvicinare i cittadini

Albenga. La protezione civile di Albenga rafforza la propria presenza sui social network con l’apertura della pagina Instagram ufficiale, che si affianca alla già attiva pagina Facebook “Protezione Civile di Albenga”.

Si tratta di due strumenti importanti attraverso i quali i cittadini potranno rimanere aggiornati sulle attività e sulle iniziative del gruppo dei volontari di protezione civile che, in collaborazione con il Comune, supportano il territorio in numerose occasioni svolgendo un lavoro prezioso per la comunità.

Attraverso questi canali sarà possibile seguire da vicino il lavoro dei volontari, conoscere le attività di prevenzione e informazione e ricevere aggiornamenti anche in occasione delle allerta meteo, situazioni nelle quali il supporto della Protezione Civile risulta fondamentale per la salvaguardia del territorio e per la tutela dell’incolumità delle persone.

Il consigliere comunale con delega alla Protezione Civile, Antonio Caviglia: “Seguire i canali social della Protezione Civile è importante e non solo perché in questo modo possiamo supportare tutti i volontari, ma anche perché possiamo rimanere sempre informati sulle loro attività e, in caso di allerta meteo, ricevere informazioni importanti. Come previsto nel piano di protezione civile del quale abbiamo recentemente avuto modo di parlare in un incontro all’Ambra durante il quale l’ing. Scarpati dato informazioni importanti – organizzeremo altri incontri su questo tema- i canali informativi sono fondamentali specialmente in caso di allerta meteo. Ringrazio tutto il gruppo della Protezione Civile di Albenga per la costante collaborazione e il grande impegno che dimostrano in ogni occasione”.

Anche il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, sottolinea il valore di questi strumenti: “Questi strumenti informativi per la popolazione non sono solo utili, ma sono fondamentali. Non a caso nel nuovo piano di protezione civile che abbiamo approvato, una parte importante è dedicata anche alla comunicazione con i cittadini. Durante le emergenze meteo è importantissimo che i cittadini vengano a conoscenza delle informazioni utili anche per evitare di mettersi in possibili situazioni di pericolo. Uno degli strumenti è proprio quello dei canali social. Per questo ringrazio la Protezione Civile di Albenga per questa iniziativa e, in particolare, tutti i volontari che dimostrano costantemente impegno, disponibilità e un forte senso di responsabilità, mettendo il loro tempo e le loro energie al servizio del territorio. Un lavoro spesso silenzioso, ma fondamentale per la sicurezza della comunità, svolto da un gruppo numeroso e composto da persone diverse che, nei momenti di operatività, ha sempre dimostrato grande unità, capacità di collaborazione e autentico spirito di servizio. È proprio questa unità operativa a rappresentare la vera forza del gruppo comunale”.

Il coordinatore del gruppo comunale di protezione civile di Albenga, Giovanni Naso, aggiunge:“L’apertura della pagina Instagram rappresenta un ulteriore passo per far conoscere ai cittadini il lavoro che i volontari svolgono sul territorio. Spesso la Protezione Civile e l’Antincendio Boschivo vengono percepiti solo nei momenti di emergenza, quando siamo presenti durante allerta meteo, incendi o altre situazioni critiche. In realtà il nostro impegno è costante durante tutto l’anno. Dietro ogni intervento c’è un lavoro quotidiano fatto di formazione, esercitazioni, manutenzione dei mezzi e delle attrezzature e organizzazione delle squadre, attività fondamentali per garantire volontari sempre pronti e operativi quando il territorio ne ha bisogno. Attraverso i nostri canali social vogliamo quindi avvicinare ancora di più la cittadinanza alla Protezione Civile, mostrando non solo le emergenze ma anche il lavoro di prevenzione e preparazione che svolgiamo ogni giorno con spirito di servizio e grande senso di responsabilità verso la nostra comunità.”