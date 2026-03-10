Albenga, la Consulta dello Sport incontra i dirigenti scolastici

Albenga. Nella giornata di ieri, lunedì 9 marzo, l’esecutivo della Consulta dello Sport del Comune di Albenga (con la presidente Rossana Lovetere e il rappresentante degli istituti scolastici Massimiliano Grassadonio) ha incontrato i dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della città: Carla Fiorenza per l’istituto comprensivo Albenga I, Luca Mazzara per l’istituto comprensivo Albenga II e Massimo Salza per il liceo Bruno, con l’obiettivo di avviare un percorso di collaborazione e rafforzare la sinergia tra il mondo della scuola e quello sportivo.

L’incontro è stato l’occasione per creare un primo momento di confronto finalizzato sia ad ascoltare esigenze, proposte e suggerimenti provenienti dalle scuole, sia a presentare possibili iniziative e attività rivolte ai bambini e ai ragazzi del territorio, con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e i valori positivi che essa trasmette.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Come amministrazione crediamo molto nello sport e nei valori di rispetto, inclusione e amicizia che esso trasmette. Lo sport è un elemento di unione molto forte che deve essere promosso, specialmente tra i ragazzi. Troppo spesso i giovani sono focalizzati su piattaforme che si definiscono social, ma che, invece, risultano anti-sociali. È attraverso lo sport che ci si incontra, che si superano le barriere culturali e, spesso, anche quei problemi legati al disagio giovanile che purtroppo sono presenti soprattutto tra i ragazzi che si trovano ad affrontare una fase della vita particolare come l’adolescenza. Sono molto soddisfatto della partecipazione entusiasta e propositiva di tutti alla riunione di ieri. Sono certo che potranno svilupparsi nuovi e interessanti progetti”.

A conclusione dell’incontro è stata condivisa la volontà di proseguire il confronto, con l’obiettivo di sviluppare iniziative concrete che possano coinvolgere attivamente gli studenti delle scuole cittadine.

La collaborazione tra la Consulta dello Sport, le istituzioni scolastiche e l’amministrazione comunale rappresenta un passo importante per promuovere lo sport come strumento educativo, di crescita personale e di socializzazione per i giovani del territorio.