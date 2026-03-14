Albenga, il ritorno di Cristina Porro: l’ex segretario della Lega aderisce al progetto “Futuro Nazionale” di Vannacci

Albenga. Si rafforza il progetto politico di Futuro Nazionale nel ponente ligure. Daniele Ventimiglia e Marco Lupi, responsabili regionali del movimento, annunciano l’ingresso dell’avvocato Cristina Porro, già assessore del Comune di Albenga ed ex esponente della Lega, formazione che aveva lasciato lo scorso anno.

Cristina Porro era stata candidata alle elezioni europee del 2019 nelle liste della Lega, raccogliendo oltre 11mila preferenze e “confermando un significativo radicamento politico e personale sul territorio”.

“Siamo particolarmente lieti di annunciare l’ingresso dell’avvocato Cristina Porro, già responsabile ligure degli enti locali, nella squadra di Futuro Nazionale Liguria – hanno affermato Ventimiglia e Lupi. – La sua esperienza amministrativa, la competenza professionale e il consenso raccolto negli anni rappresentano un valore aggiunto per il nostro progetto”.

Secondo i responsabili regionali, “l’adesione di Porro rappresenta un ulteriore segnale della crescita del movimento in Liguria. Sempre più amministratori, professionisti ed esponenti del territorio guardano con interesse al progetto promosso dal generale Roberto Vannacci. La squadra continua ad ampliarsi e a strutturarsi con l’obiettivo di costruire una presenza politica forte e radicata sul territorio”.

“In questo progetto vedo l’opportunità di dare voce alle istanze dei cittadini di Albenga: sicurezza, lavoro, famiglia e territorio – le prime parole di Porro sulla nuova esperienza politica. – Voglio portare l’esperienza maturata dopo anni di servizio come segretaria cittadina della Lega, per costruire una proposta credibile per il futuro di Albenga e della Liguria. La politica deve ascoltare la gente e mettere al centro del proprio agire gli interessi dei cittadini“.