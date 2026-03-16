Albenga, al via i lavori di ripristino degli asfalti dopo gli interventi per la rete fognaria a Vadino

Albenga. Sono iniziati oggi i lavori di ripristino degli asfalti nelle vie interessate dagli interventi per la posa delle tubazioni finalizzate al collettamento del quartiere di Vadino – ad Albenga – al sistema di depurazione.

L’Amministrazione comunale, in piena collaborazione con la ditta esecutrice e con l’ingegnere Marabotto, che sta seguendo tutte le fasi del progetto, ha deciso di integrare le lavorazioni di ripristino già previste con risorse proprie per garantire un intervento più completo e duraturo.

In particolare, le lavorazioni riguarderanno via Piave – in corso d’opera – e, a seguire, via Transvolatori Atlantici e via Viveri.

La decisione è stata assunta a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato nei giorni scorsi con gli uffici comunali e con i consiglieri comunali Barbara Vullo e Franco Presburgo, al fine di valutare nel dettaglio le condizioni della viabilità e programmare un intervento che risponda in modo efficace alle esigenze del quartiere.

L’obiettivo è quello di concludere le opere garantendo non solo il completamento dell’importante intervento infrastrutturale legato alla depurazione, ma anche il miglior ripristino possibile della pavimentazione stradale nelle vie interessate.