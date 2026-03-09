Alassio, 25enne deceduto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina: disposta l’autopsia

Alassio. Inchiesta della Procura di Savona sulla tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri ad Alassio, dove un giovane ha perso la vita.
Intorno alle 17.30, in via Leonardo Da Vinci, un 25enne piemontese è deceduto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina, compiendo un volo di diversi metri.
Inutili i tentativi di soccorso, per il giovane non c’è stato nulla da fare a seguito dei gravi traumi riportati nella caduta.
Proseguono le indagini dei carabinieri: stando ai primi riscontri si tratterebbe di un suicidio, tuttavia sono ancora in corso accertamenti investigativi per far luce sull’accaduto.
La Procura savonese ha, infatti, disposto l’autopsia sul corpo del 25enne, dalla quale gli organi inquirenti attendono altre verifiche a livello medico-legale, in particolare sui risultati degli esami istologici.
Al momento, si tratta di un fascicolo giudiziale di carattere conoscitivo, non ci sono specifiche ipotesi di reato.
La salma del giovane si trova ora all’obitorio dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ancora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.