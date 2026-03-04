Al via il Trofeo Laigueglia 2026: ecco orari, passaggi e chiusure

Albenga-Laigueglia. Ormai ci siamo. È tutto pronto per il 63esimo Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria, in programma oggi (mercoledì 4 marzo).

Con 24 squadre, provenienti da 13 Paesi, e 160 corridori si conferma tra i primi grandi appuntamenti del ciclismo professionistico europeo di inizio stagione.

Tanti nomi importanti tra gli stranieri, tra cui Richard Carapaz, Michael Storer, Marc Hirschi, Romain Gregoire, Benoit Cosnefroy, Felix Grossschartner, Wout Poels, David Gaudu, Alex Aranburu, Mikkel Honoré, oltre a giovani come Antonio Morgado, Adria Pericas, Pablo Torres e Gustave Blanc.

Presenze di rilievo anche tra gli italiani con Christian Scaroni, Diego Ulissi, Simone Velasco, Alessandro Covi, Andrea Vendrame, Lorenzo Rota, Gianmarco Garofoli, Davide De Pretto, Alessandro Verre, Fausto Masnada, Filippo Conca, Marco Frigo, Alessandro Pinarello, Samuele Battistella, Luca Paletti, Simone Gualdi e Davide Donati.

Il Villaggio di Partenza e la presentazione ufficiale delle squadre si terranno in piazza del Popolo, ad Albenga, a partire dalle ore 9.45. La partenza ufficiosa, con trasferimento turistico, è prevista alle ore 11.25 da via Enrico d’Aste, accanto a Piazza San Michele.

I corridori raggiungeranno poi piazza del Popolo per poi attraversare l’iconico Ponte Viveri, noto come “ponte rosso”, proseguire lungo via Piave e via Aurelia, dove alle 11.30 verrà data la partenza ufficiale.

LE SQUADRE AL VIA

UCI WorldTour Teams (9): Bahrain Victorious, EF Education–EasyPost, Groupama–FDJ, Lotto–Intermarché, NSN Cycling Team, Soudal Quick-Step, Team Jayco AlUla, UAE Team Emirates, XDS Astana Team UCI ProTeams (10): Bardiani CSF 7 Saber, Caja Rural–Seguros RGA, Cofidis, MBH Bank CSB Telekom Fort, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, Solution Tech-NIPPO-Rali, Team Polti VisitMalta, TotalEnergies, Tudor Pro Cycling Team, Unibet Tietema Rockets UCI Continental Teams (5): Beltrami TSA Tre Colli, Biesse Carrera Premac, General Store-Essegibi-F.lli Curia, Petrolike, Red Bull Bora Hansgrohe Rookies.

IL PERCORSO

Partenza da Albenga, traguardo a Laigueglia: un percorso tra tradizione e innovazione.

Il percorso di 192 km con 2.900 metri di dislivello unisce alcuni aspetti della tradizione a significative novità. Per la prima volta si prende il via da Albenga, con partenza ufficiale in via Enrico d’Aste (adiacente a Piazza San Michele) e villaggio di partenza in Piazza del Popolo, nell’ottica di una sinergia che, come avviene nelle grandi manifestazioni sportive internazionali, consente alle amministrazioni locali di fare sistema e condividere risorse e opportunità per garantire la continuità dei grandi appuntamenti come il Trofeo Laigueglia.

Dopo un primo passaggio a Laigueglia, la corsa affronta in sequenza Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, per poi attraversare Imperia e affrontare la Cipressa, iconica salita della Milano-Sanremo (5,6 km con pendenza media del 4% e picchi oltre il 7%).

Un’altra novità è rappresentata dall’ingresso del gruppo per 12,6 km sulla Ciclovia Riviera dei Fiori, premiata con il Green Road Award 2025 e realizzata sull’ex tracciato ferroviario costiero. Un’infrastruttura simbolo della mobilità sostenibile ligure, oggi riferimento per il cicloturismo e per gli spostamenti quotidiani a basso impatto. La sua presenza nel tracciato rafforza il legame tra grande ciclismo, promozione del territorio e valorizzazione delle reti ciclabili.

Si affrontano poi Capo Berta, Capo Cervo e Capo Mele a ritroso, fino a raggiungere Laigueglia per una prima scalata di Colla Micheri (2 km, pendenza media 8%). Dopo la discesa si affrontano Testico (7 km, pendenza 4,6%) e Cima Paravenna (7,3 km, pendenza 5,2%) prima di scendere a Villanova d’Albenga e tornare a Laigueglia, imboccando in via Monaco il circuito di Colla Micheri, la salita decisiva, che si ripete nel finale per tre volte. Il traguardo a Laigueglia è in Corso Badarò, un ritorno alla tradizione in riva al mare del bel borgo ligure.

VIABILITÀ E CHIUSURE ALBENGA

Ad Albenga, il mercato settimanale e il mercatino dei produttori di Piazza del Popolo non si terranno nella giornata odierna (4 marzo). Inoltre, queste le principali disposizioni.

Piazza del Popolo, dalle ore 06.00: divieto di sosta, sul lato ponente, ad eccezione dei veicoli indicati dall’organizzazione; divieto di sosta, dalle ore 14.00 del giorno 3 marzo 2026; divieto di transito, dalle ore 14.00 del giorno 3 marzo 2026;

Via dei Mille dalle ore 06.00: divieto di sosta, ad eccezione delle ambulanze;

Via Trieste: divieto di transito; divieto di sosta, ad eccezione dei veicoli indicati dall’organizzazione e del veicolo promozionale dell’ASL; divieto di sosta, ad eccezione dei veicoli della scorta o dei veicoli indicati dall’organizzazione; divieto di sosta, ad eccezione dei veicoli indicati dall’organizzazione, dalle ore 06.00; divieto di transito, dalle ore 08.30;

Via Fiume: obbligo di svolta a sinistra o a destra all’intersezione con la via degli Orti, per i veicoli provenienti da ponente, dalle ore 08.30;

Via XXV Aprile, dalle ore 08.30: obbligo di svolta a destra, all’intersezione con la via Trieste;

Piazza Petrarca, dalle ore 06.00: divieto di sosta, ad eccezione dei veicoli indicati dall’organizzazione; divieto di transito; obbligo di svolta a sinistra, all’intersezione con la piazza del Popolo; divieto di sosta, ad eccezione delle ambulanze, dalle ore 20.00 del 3 marzo 2026;

Lungocenta Croce Bianca: divieto di sosta, ad eccezione dei veicoli di soccorso della P.A. Croce Bianca di Albenga e di quelli dei volontari impegnati nel servizio presso la P.A.;

Via Trento, dalle ore 06.00: divieto di sosta, ad eccezione dei veicoli della scorta; divieto di sosta, ad eccezione dei veicoli degli invitati, che esporranno apposito contrassegno;

Largo Doria, via Enrico D’Aste, piazza IV Novembre, piazza San Michele, dalle ore 06.00: divieto di sosta; divieto di transito; sospensione delle autorizzazioni rilasciate ord. 24 del 22 febbraio 2024;

Piazza IV Novembre, piazza San Michele: divieto di sosta, per la sola piazza IV Novembre ad eccezione dei veicoli tecnici per le trasmissioni radiofoniche e televisive;

Via Don Isola, dalle ore 8.30: senso unico alternato a vista (al fine di consentire l’utilizzo degli stalli di sosta esistenti); divieto di accesso alla via Trieste;

Via Don Barbera, dalle ore 8.30: senso unico alternato a vista (al fine di consentire l’utilizzo degli stalli di sosta esistenti); obbligo di dare la precedenza all’intersezione con il viale Martiri della Libertà; obbligo di svoltare a destra, all’intersezione con il viale Martiri della Libertà; divieto di accesso alla via Trieste;

Via Mons. Siboni, dalle ore 8.30: senso unico alternato a vista (al fine di consentire l’utilizzo degli stalli di sosta esistenti); divieto di accesso alla via Trieste;

Piazza del Popolo, ponte L.E. Viveri, via Piave e via Trento: divieto di transito;

Via Dante Alighieri: obbligo di svolta a sinistra, all’intersezione con la via Mameli; divieto di sosta, ad eccezione dei veicoli indicati dall’organizzazione, dalle ore 06.00.

Per il passaggio della gara, 30 minuti prima e fino a trenta minuti dopo il passaggio dei veicoli identificati dai cartelli “inizio gara” e “fine gara ciclistica“, saranno adottate ulteriori restrizioni sui tratti di strada interessati, inclusa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata. Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza e quelli impiegati per l’organizzazione della manifestazione.

VIABILITÀ E CHIUSURE LAIGUEGLIA

Fino alle 20 di oggi (4 marzo) nel parcheggio San Sebastiano (parte alta e bassa) scatta il divieto di sosta con rimozione forzata, analogo provvedimento riguarda anche via Dei Glicini e via Torino.

Nella ZTL e Area Pedonale di via Mazzini transito e sosta sono consentiti esclusivamente ai veicoli della manifestazione.

Fino alle 20 di oggi (4 marzo) in piazza San Matteo scatta il divieto di sosta con rimozione (esclusi mezzi di soccorso e motocicli nelle aree dedicate), divieto di sosta con rimozione anche in via Roma (tratto Via Monaco – Via dei Pini), in via Roma (tratto via Monaco – stazione ferroviaria), in corso Badarò e piazza L. Maglione (divieto di transito e sosta su entrambi i lati) e in piazza Preve (area esterna ZTL).

In via Monaco e via Castello Romano divieto di sosta su entrambi i lati (dalle 7 alle 18), in via Roma (da via dei Pini al confine con Andora) scatta il divieto di sosta con rimozione (dalle 7 alle 18); in via Concezione (parcheggio retro stazione) divieto di sosta con rimozione (dalle 7 alle 20). La rimozione forzata si applica a tutti i veicoli non autorizzati.

ALBO D’ORO

Nel 2025 a vincere a Laigueglia è stato il talento spagnolo Juan Ayuso, che ha scritto il proprio nome in un albo d’oro di prestigio che vede anche i nomi di Merckx, Dancelli, Bitossi, Baronchelli, Maertens, De Vlaeminck, Saronni, Armstrong, Bartoli, Ballan e Pozzato, l’unico a vincerla tre volte.

ORGANIZZAZIONE

La gara è sostenuta dal title sponsor Coop Liguria, impresa distributiva presente in Liguria e in Basso Piemonte con oltre 50 punti vendita, 2.700 occupati e quasi 400 mila Soci, e da partner quali Suzuki, Massigen, Acqua Eva, Caffè Borbone, Icose Spa, Ditta F.lli Garofalo e Diamant DMT.

L’organizzazione tecnica del 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria, per il quale il Comune di Laigueglia è detentore del marchio registrato, è affidata a ExtraGiro Race, gruppo sportivo presieduto da Marco Selleri e già incaricato dell’organizzazione tecnica della manifestazione nel 2023 e nel 2024.