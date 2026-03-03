Savona. Il Palacrociere di Savona intitolato a Cristoforo Rino Canavese, già presidente dell’Autorità Portuale savonese e figura chiave nello sviluppo della portualità ligure. E’ stato annunciato da Costa Crociere in occasione della messa in ricordo di Canavese tenutasi proprio oggi al Palacrociere, luogo simbolo di quella trasformazione dello scalo che Canavese contribuì a progettare e consolidare.

Una funzione che è stata non solo un momento di raccoglimento, ma anche un’occasione per ricordare il contributo umano e professionale di un uomo che ha lasciato un’impronta profonda nella storia recente del porto di Savona e dell’intero sistema portuale ligure.

Erano presenti, tra gli altri, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Matteo Paroli, l’assessore regionale Paolo Ripamonti con i consiglieri Sara Foscolo, e Rocco Invernizzi, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, i sindaci Marco Russo, Fabio Gilardi e Maurizio Garbarini, il presidente della Fondazione De Mari Luciani Pasquale ed i rappresentanti della Capitaneria di Porto, delle associazioni di categoria, gli operatori portuali e gli esponenti del sistema economico locale, a testimonianza di un riconoscimento condiviso per il ruolo svolto negli anni nella crescita del porto.

Alle 16.30 è stata celebrata la messa, officiata dal Vicario Generale Don Camillo Podda con il diacono Salvatore D’Angelo. La partecipazione è stata ampia e trasversale, con la presenza delle principali istituzioni del territorio, vertici di enti e imprese legate allo scalo.

Dopo la funzione, si è tenuta la scopertura della targa che “ufficializza” l’intenzione della compagnia di navigazione di dedicare a Canavese la struttura. Una scelta non casuale in quanto luogo simbolo di una delle intuizioni strategiche che hanno segnato il suo mandato. Un gesto sobrio, destinato a durare, con cui la comunità cittadina e portuale ha voluto fissare nel tempo il ricordo di una figura che ha inciso in modo significativo nella trasformazione infrastrutturale ed economica del territorio.

Ingegnere civile idraulico con specializzazione in costruzioni marittime, entrato nel 1976 nell’Ente Autonomo del Porto di Savona, Canavese ha accompagnato per oltre due decenni l’evoluzione dello scalo, fino alla residenza dell’Autorità Portuale di Savona dal 2004 al 2012. In seguito ha fatto parte del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, contribuendo alla fase di integrazione del sistema. Tra le direttrici principali del suo operato si collocano lo sviluppo del traffico crocieristico, con la realizzazione del terminal che ha ridefinito il rapporto tra porto e città, e l’impostazione della Piattaforma multipurpose di Vado Ligure, progetto fondato su un significativo apporto di capitali privati e oggi tra le infrastrutture container più avanzate del Mediterraneo. Ha inoltre sostenuto con determinazione l’intermodalità ferroviaria quale fattore strutturale di competitività, promuovendo un modello integrato tra banchine e retroporto.

Accanto alla dimensione pubblica, la cerimonia ha visto la presenza dei familiari (la moglie Franca, il figlio Luca con la nuora e la piccola Meiko) e di numerosi colleghi che con lui hanno condiviso anni di lavoro e responsabilità.

La giornata si è conclusa con gli interventi dei rappresentanti istituzionali presenti.

“A differenza di molti di voi, non ho conosciuto personalmente l’ingegner Canavese – ha dichiarato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli – ma in questi mesi ho potuto comprenderne la statura attraverso le opere che ha immaginato e realizzato, opere che hanno trasformato i porti di Savona e Vado in realtà moderne, concrete, profondamente integrate con il territorio. Vent’anni fa pensare a uno sviluppo portuale in armonia con la città era quasi impossibile. Lui ci è riuscito, con visione, determinazione e passione. Credo abbia vinto due volte: come amministratore pubblico, lasciando infrastrutture che oggi tutti possono vedere e vivere; e come uomo delle istituzioni, riuscendo a essere ricordato con stima e riconoscenza dalla sua comunità. Ogni amministratore ambisce a lasciare un segno. L’ingegner Canavese quel segno lo ha lasciato. Per questo il mio ringraziamento va a lui, alla sua famiglia e a tutta la comunità portuale che continua a riconoscere il valore del suo lavoro e del suo servizio al territorio”.

“Rino Canavese ha rappresentato per la comunità portuale un punto di riferimento fondamentale e una straordinaria forza propulsiva – ha dichiarato Roberto Ferrarini, Vice Presidente Port Terminal di Costa Crociere – Il percorso condiviso con lui ha costituito un modello di eccellenza, condiviso anche con altre comunità a livello internazionale. L’impronta che ha lasciato è tuttora presente nelle nostre attività quotidiane, grazie al suo spirito e alla costante determinazione con cui ha perseguito la realizzazione dei progetti sviluppati insieme nel corso degli anni.”

In conclusione è intervenuto il sindaco di Savona Marco Russo: “Quando, un anno fa, abbiamo salutato Rino tutti noi ci eravamo ripromessi di dare ciascuno un contributo ancora più forte per tentare di ridurre l’enorme vuoto che lui lasciava. Dopo un anno possiamo dire che ci siamo impegnati molto in questo senso, tenendo così viva la sua memoria. Rino sarebbe contento di constare che la compattezza del territorio è rimasta forte e la determinazione a portare avanti i progetti è inalterata. Sarebbe anche stato contento di vedere come Autorità portuale abbia preso coscienza della rilevanza degli scali di Savona e Vado per lo sviluppo dell’intero sistema. La dedica del Terminal Crociere è la conferma di tutto ciò, è un modo per testimoniare questi valori e simboleggia il segno che Rino ha lasciato in modo indelebile nel porto di Savona”.

Canavese è scomparso il 3 marzo 2025 a 76 anni, colpito da un infarto fulminante nella sua casa di via Scotto a Savona, mentre si trovava nel suo studio. La notizia della sua morte suscitò profondo cordoglio in città e nel mondo portuale ligure: i funerali, celebrati il 5 marzo nel Duomo di Savona, videro la partecipazione di numerose autorità civiche, istituzionali e rappresentanti del comparto economico e logistico regionale, testimoniando l’importanza del suo ruolo per il territorio.

L’iniziativa di una messa a un anno dalla sua morte nasce dalla volontà condivisa di ricordare un protagonista della crescita del porto di Savona, un professionista che ha segnato una stagione di profondo rinnovamento infrastrutturale e strategico. Durante il suo mandato alla guida dell’Autorità Portuale, Canavese fu tra i principali promotori dell’insediamento stabile del traffico crocieristico, e il Palacrociere (oggi hub di riferimento per le navi da crociera in Liguria) rappresenta uno dei simboli più evidenti di quella visione.