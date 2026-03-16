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Strategie

Agricoltura, Coldiretti Liguria: “Multifunzionalità leva strategica per i giovani e per la tenuta delle aree rurali”

"In un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e instabilità economica, sostenere lo sviluppo di modelli agricoli multifunzionali significa costruire un sistema più forte"

agricoltura sostenibile

Liguria. “La multifunzionalità rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la resilienza delle imprese agricole liguri e creare nuove opportunità economiche e occupazionali nei territori”. È quanto evidenzia Coldiretti Liguria in occasione delle celebrazioni per i vent’anni di Oscar Green, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa che valorizza l’innovazione e l’imprenditoria giovanile in agricoltura.

“In Liguria, la possibilità per le aziende agricole di affiancare alla produzione attività come la trasformazione dei prodotti, la vendita diretta, l’agriturismo, la didattica in fattoria e i servizi per il territorio rappresenta una risposta concreta alle difficoltà legate ai costi produttivi, ai cambiamenti climatici e all’instabilità dei mercati internazionali”.

“La multifunzionalità è un modello che in Liguria ha dimostrato di funzionare – sottolinea il presidente di Coldiretti Liguria, Gianluca Boeri – perché consente alle imprese agricole di diversificare il reddito, valorizzare le produzioni locali e rafforzare il legame con il territorio. In una regione caratterizzata da un’agricoltura eroica e da un territorio complesso, innovazione e capacità di integrare attività diverse sono elementi fondamentali per garantire futuro alle aziende e opportunità ai giovani”.

“Parliamo di una leva strategica – aggiunge Bruno Rivarossa, delegato confederale – per contrastare lo spopolamento delle aree interne e mantenere vivo il presidio agricolo del territorio. Le imprese agricole liguri non producono solo cibo di qualità, ma generano servizi ambientali, tutela del paesaggio e nuove economie locali. Investire sui giovani e sull’innovazione significa rafforzare la sicurezza alimentare, la sostenibilità e la competitività dell’agricoltura ligure”.

“In un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e instabilità economica, sostenere lo sviluppo di modelli agricoli multifunzionali significa costruire un sistema più forte, capace di garantire valore economico, sociale e ambientale ai territori”.

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