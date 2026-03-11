Adeguamento passaggi a livello a Loano

Recentemente si è verificato l’ennesimo caso di auto rimasta rinchiusa all’interno di un passaggio a livello di Loano. Situazione che capita sporadicamente, ma che causa notevoli danni alla circolazione ferroviaria, ed anche alla circolazione urbana. Incidente che dovrebbe essere punito con adeguata severità, al fine di disincentivare i “furbetti” che cercano di passare col rosso e creano grossi problemi rimanendo bloccati in mezzo ai binari.

Lei Sig. Sindaco ha auspicato la soluzione del problema con lo spostamento a monte della ferrovia!

Mi permetto di far presente che questo eventuale evento sarà assai avanti nel tempo, sia per il procedimento normale delle opere pubbliche che per mancanza di fondi.

Serve qualcosa di urgente ed a breve termine.

Personalmente giudico lo spostamento a monte della ferrovia un grave danno al servizio pubblico pendolare e turistico che la ferrovia nella attuale sede garantisce al territorio. Dove questo spostamento è già stato effettuato sono state eliminate la maggioranza delle stazioni, e le nuove stazioni sono lontane dagli agglomerati urbani: è “statistica” che il numero degli utenti della ferrovia sia crollato.

Porto ad esempio la ferrovia Genova-Brignole – La Spezia dove nessuna stazione è stata eliminata, od anche il tratto Genova-Voltri – Genova-Principe dove le stazioni sono state incrementate di numero, e nuove stazioni sono in procinto di essere realizzate.

Confrontando la situazione ferroviaria del centro-est Liguria con la zona a ponente Savona-Ventimiglia non si capisce la differenza di trattamento del servizio ferroviario: a centro-est efficace e capillare e in miglioramento, mentre a ponente di Savona il servizio, tramite lo spostamento a monte, è in via di smantellamento.

Ma quel che ulteriormente colpisce è il costo dello smantellamento: una grande spesa per una utilità del territorio assai scarsa! Anzi deleteria.

Mi fermo quì con le mie considerazioni, ma in attesa che questo spostamento a monte venga rivisto, possibilmente soppresso, e rivalutata opportunamente la linea attuale, mi pregio di portare alla vostra attenzione un paio di suggerimenti.

A levante della Liguria sono stati realizzati, già da tempo, efficaci sottopassi che hanno eliminato i passaggi a livelli. Auspicherei che anche a ponente si realizzassero dei sottopassi, che per Loano sono già stati progettati anni or sono.

In mancanza di sottopassi si potrebbero migliorare i passaggi a livello trasformandoli da monobarriera a 2 semibarriere, che si chiudono ad esempio con 15 secondi di differenza, in modo da permettere alle auto di lasciar libera la sede ferroviaria. E’ necessario in centro strada un cordolo dissuasore per i “furbetti”!

Per finire vorrei mettere in evidenza il moderato costo sia di un sottopasso che di una modifica ai passaggi a livello, ed inoltre la tempistica: questi lavori sono realizzabili nel breve termine, mentre lo spostamento a monte della ferrovia direi che avrà tempi assai lunghi, vista anche l’assenza di fondi!

Paolo Forzano