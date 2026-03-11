Ad Altare cerimonia ufficiale del Ministero della Difesa per il ripristino del Cimitero delle Croci bianche

Altare. Si inaugura domani, 12 marzo, con una cerimonia ufficiale, il restyling del “Cimitero delle Croci Bianche” di Altare, sotto la tutela del Ministero della Difesa, che custodisce ben 1400 tombe di caduti appartenenti alla Marina, all’Esercito, ai Partigiani, alla Repubblica Sociale Italiana e ai civili deceduti durante la II Guerra Mondiale.

Voluto nel 1944 dal Generale Amilcare Farina, comandante delle truppe della San Marco, che avevano il Comando ad Altare, è sorto a lato del camposanto civile con lo scopo di accogliere “tutti quelli che cadono combattendo… tutti!”.

Nel Cimitero Militare altarese sono stati sepolti militari tedeschi, americani, oltre che italiani con una semplice croce bianca, uguale per tutti. Lo stato di degrado in cui versava negli ultimi mesi ha suscitato un’ondata di richieste per far sì che il Ministero della Difesa intervenisse, e così è stato.

La cerimonia di domani, messa a punto dal Generale Andrea Rispoli, avrà inizio alle 10.30 e sarà l’occasione per commemorare i Caduti e le vittime civili.