Accoltella un ragazzino sull’autobus, un 15enne arrestato dalla Polizia di Stato

Liguria. Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un ragazzo di 15 anni per l’accoltellamento di un altro adolescente, appena quattordicenne, avvenuto verso le 20 di sabato 28 febbraio a Rivarolo, in Valpolcevera a Genova.

L’aggressione, legata a una banale lite tra ragazzini – il 14enne stava difendendo il fratellino – è avvenuta a bordo di un autobus Amt della linea 7, all’altezza di piazza Pallavicini.

Il minorenne fermato dalla squadra mobile, diretta da Carlo Bartelli e dal suo vice Antonino Porcino, era già stato individuato grazie alle testimonianze dei presenti, un giovane residente in Valpolcevera, nato a Genova, già noto alle forze dell’ordine.

Scappato dal luogo dell’aggressione, è stato raggiunto dagli agenti per strada, in tarda serata. Aveva ancora alcuni degli indumenti con cui aveva accoltellato il quasi coetaneo anche se in parte aveva provato a disfarsene. L’arma invece non è stata ancora trovata.

Presto sarà interrogato nell’ambito della procedura di convalida dell’arresto. Dovrà rispondere di tentato omicidio.

Il ragazzo ferito, un tunisino classe 2011, è stato operato d’urgenza all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove l’equipe medica è intervenuta chirurgicamente per curare le gravi ferite a petto e addome. Il ragazzino ha perso molto sangue ed è ora in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili.

La polizia, arrivata sul posto ieri sera insieme agli operatori del 118 e ad alcune pubbliche assistenze, ha ascoltato i passeggeri dell’autobus e altri adolescenti, soprattutto il fratello minore del ragazzo accoltellato.

Il mezzo pubblico è stato sequestrato e portato in una rimessa di Amt, a disposizione della polizia scientifica. Le telecamere a bordo saranno utili a ricostruire quanto accaduto. L’allarme sull’accoltellamento, ieri sera, è stato lanciato proprio dal conducente del bus. I sindacati del settore sono tornati a sottolineare il problema della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, specialmente in alcune zone della città.