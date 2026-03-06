A10, tamponamento moto-auto tra Feglino e Finale. 4km di coda tra Savona e Spotorno causa lavori

Orco Feglino/Finale Ligure/Savona. E’ avvenuto intorno alle 15.30 il tamponamento sulla A10, nel tratto compreso tra orco Feglino e Finale Ligure, tra un’auto e una moto. Fortunatamente l’incidente è avvenuto in una piazzola di sosta, per cui non ha inciso sulla viabilità.

Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Finalborgo. Dalle prime informazioni ricevute si è reso necessario il trasporto in ospedale solo per uno dei due conducenti, è stato trasferito in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Essendo avvenuto su una piazzola il tamponamento non ha provocato disagi alla viabilità autostradale però nella careggiata opposta, direzione Ventimiglia, si registrano 4km di coda tra Savona e Spotorno causa cantieri.