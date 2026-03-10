A10, incidente tra Andora e San Bartolomeo al Mare: un ferito

Andora. Incidente sulla A10, intorno alle ore 12.30, nel tratto compreso tra Andora e San Bartolomeo, direzione Ventimiglia, (al km 99+200) dove una macchina è andata a sbattere in autonomia.

Le cause sono ancora da accertare ma sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Andora insieme al nucleo operativo autostrada Savona-Ventimiglia. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa corona di Pietra Ligure per ricevere le cure del caso.

Sulla tratta si sono registrati disagi in conseguenza all’incidente, fino a 2km di coda.