A10, ancora cantieri e code: fino a 9km tra Finale e Spotorno

Savona/Spotorno/Finale Ligure. Agg ore 19.30: Sulla A10, nel tratto di Concessioni del Tirreno S.p.A., sono scesi a sei i chilometri di coda tra Finale Ligure e Spotorno causa lavori

Ancora una domenica di forti disagi sulle autostrade della Liguria dovuti alla presenza dei cantieri.

Sulla A10, nel tratto di Concessioni del Tirreno S.p.A., al momento (ore 18.30) sono segnalati 9km di coda tra Finale Ligure e Spotorno causa lavori. Coda in entrata anche al casello di Spotorno, direzione Savona.

Il sito segnala anche rallentamenti di 2km tra Borghetto e Finale, direzione Savona, sempre causa cantieri.

Sempre sulla A10 ma nel tratto in concessione ad Autostrade si verifica una coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Tempo di Percorrenza: 32′ (+23′).

Si dovrà attendere la Pasqua per avere le autostrade liguri senza cantieri. Come infatti annunciato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, dal 1° aprile, infatti, sia l’A10 sia la A12 saranno completamente prive di cantieri.

Sulla rete gestita da Concessioni del Tirreno S.p.A. e sulla A6 Torino–Savona di Autostrada dei Fiori S.p.A., tutti i cantieri con restringimento a una sola corsia saranno rimossi o riconfigurati dalle ore 14 del 1° aprile alle ore 12 del 7 aprile, garantendo due corsie nella direzione di traffico prevalente