A Tovo un anno di eventi e iniziative in occasione del compleanno della biblioteca civica “Mario Borsalino”

Tovo San Giacomo. Hanno preso il via da alcune settimane le attività della Biblioteca Civica “Mario Borsalino” di Tovo San Giacomo, per ricordare i 30 anni da quel sabato del 1996 in cui venne aperta al pubblico, grazie al lascito di Tobia Oddo.

Tobia Oddo, all’epoca vicesindaco del paese e appassionato di storia locale, nel 1988 aveva organizzato con le insegnanti e gli alunni delle scuole elementari la rievocazione del volo del 1907 in mongolfiera di Mario Borsalino, proprietario del famoso cappellificio, da Alessandria con l’atterraggio nella campagna di Tovo.

Sin da allora, in più occasioni aveva manifestato alle insegnanti delle scuole elementari il desiderio di istituire una biblioteca civica a Tovo San Giacomo. Alla sua morte, nel 1994 con legato testamentario destinò al Comune di Tovo San Giacomo 100 milioni di lire affinchè venisse istituita la biblioteca civica.

Grazie al lascito Oddo nel 1995 il Comune di Tovo San Giacomo concretizzò l’istituzione e l’avvio dei lavori di allestimento della Biblioteca Civica, inaugurata ed aperta al pubblico il 1 giugno 1996 con la presenza sul posto di una vera mongolfiera, in ricordo dell’evento da cui era scaturita l’iniziativa, e l’intitolazione a Mario Borsalino.

Il manifesto del trentennale, realizzato per l’occasione dal disegnatore Roberto D’Andrea è un richiamo al volo e al tempo. Sarà anche un segnalibro ricordo per gli alunni delle Scuole Elementari e per gli utenti che nel 2026 usufruiranno dei servizi della biblioteca.

In queste settimane le classi della scuola primaria di Tovo San Giacomo hanno svolto visite alla biblioteca, con la proiezione della presentazione video realizzata dalle volontarie ed animatrici del Trentennale, che racconta come dalla rievocazione del volo di Borsalino, nacque l’idea dell’istituzione della biblioteca a lui poi intitolata.

Nei mesi di marzo aprile e maggio si succederanno varie presentazioni di libri, sia in Biblioteca sia al Museo dell’Orologio e le attività culmineranno nella giornata di sabato 30 maggio, dedicata ad un open day con attività di animazione.

Il sindaco di Tovo San Giacomo, Alessandro Oddo, dichiara: “È una grande emozione celebrare il traguardo dei primi 30 anni della biblioteca civica. Grazie all’impegno e alla passione delle bibliotecarie volontarie della ProLoco, è un luogo vivo, dinamico e inclusivo, non solo per la lettura e per il prestito ma anche per altre iniziative di aggregazione”.

Il consigliere incaricato alla cultura, Sabrina Tameo aggiunge: “Questo anniversario, oltre ad essere un momento di ricordo, è un rinnovato richiamo allo stretto legame fra la biblioteca e scuola, con le visite guidate e i lavori degli alunni sul tema del racconto della trasvolata di Mario Borsalino in mongolfiera da Alessandria a Tovo San Giacomo, che confluiranno in una pubblicazione dedicata alla ricorrenza di questa apertura”.