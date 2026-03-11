A Stellanello un incontro sulla Comunità Energetica Rinnovabile del Ponente Ligure

Stellanello. Pro Loco Stellanello APS e il Comune di Stellanello invitano la cittadinanza a partecipare a un incontro informativo pubblico dedicato alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Ponente Ligure. Si terrà giovedì 12 marzo alle 21 presso il centro culturale “Gabriele D’Annunzio” a Stellanello.

L’appuntamento rappresenta un’opportunità concreta per conoscere i benefici economici e ambientali derivanti dall’adesione alla CER, una forma innovativa di condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Durante la serata verranno affrontati i seguenti argomenti: come risparmiare sulla spesa energetica grazie alla CER; come sostenere la comunità locale attraverso la condivisione energetica; vantaggi economici e ambientali per i partecipanti alla CER; modalità di adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile Ponente Ligure; incentivi e normative vigenti in materia di energia rinnovabile

Cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile

Una Comunità Energetica Rinnovabile è un’associazione di cittadini, imprese e istituzioni che producono, consumano e condividono energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, ecc.). Attraverso la CER, i partecipanti possono ridurre le bollette energetiche, accedere a incentivi statali e contribuire alla transizione ecologica del territorio. La CER Ponente Ligure – Società Cooperativa è nata proprio per portare questi benefici alla comunità di Stellanello e dei territori limitrofi.

L’evento è organizzato con il patrocinio di Pro Loco Stellanello APS, Comune di Stellanello e CER Ponente Ligure – Società Cooperativa. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, famiglie, imprese e amministrazioni interessate a conoscere le opportunità offerte dalla Comunità Energetica Rinnovabile. L’ingresso è libero e gratuito.