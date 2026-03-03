A Spotorno il gazebo di Forza Italia per il sì al referendum

Spotorno. Questa mattina a Spotorno si è tenuto il gazebo di Forza Italia per promuovere le ragioni del sì al referendum.

L’iniziativa, organizzata da Camilla Ciccarelli (coordinatrice provinciale di Azzurro Donna), Valeria Calcagno (responsabile cittadina del comitato per il sì e commissario di Forza Italia Spotorno) e Tommaso Dell’Acqua (coordinatore provinciale dei Giovani di Forza Italia), ha registrato una partecipazione “numerosa e sentita”.

“Il coinvolgimento dei cittadini conferma la forte volontà di un cambiamento concreto per il nostro territorio. Ringraziamo tutti coloro che si sono fermati per un confronto costruttivo: insieme, diamo forza alla voce del buongoverno”.