A Savona pattuglione del reparto Prevenzione Crimine di Genova, controlli anche in via XX Settembre

Savona. A Savona servizi straordinari di controllo del territorio della volanti della Questura di Savona supportate dal “pattuglione” del Reparto Prevenzione Crimine di Genova.
Questi controlli vengono svolti periodicamente, in base alla disponibilità del personale inviato da Genova. Nel savonese si svolgono due volte a settimana: una nel capoluogo di provincia e l’altra nel ponente tra le città di Albenga e Alassio.
Solitamente vengono effettuati a partire dalle 19 fino all’1 di notte. Nella serata di ieri i poliziotti non sono passati inosservati durante i controlli in via XX Settembre, una zona diventata spesso oggetto di segnalazioni negli ultimi mesi.
Altre zone nel mirino dei controlli periodici sono in piazza del Popolo, la Darsena, i giardini delle Trincee, piazza delle Nazioni, corso Tardy e Benech.