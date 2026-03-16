A Ceriale un incontro pubblico per parlare dello spostamento della ferrovia a monte tra Finale e Andora

Ceriale. Il progetto di spostamento della linea ferroviaria a monte nel tratto compreso tra Finale e Andora torna al centro del dibattito pubblico. Per informare i cittadini e aprire un confronto sul futuro dell’infrastruttura, Assoutenti Savona, in collaborazione con il Comitato territoriale e con il Comune di Ceriale, ha organizzato un incontro pubblico dedicato al tema.

L’appuntamento è in programma per martedì 17 marzo alle ore 18 presso la Sala Polivalente di Ceriale, in via Primo Maggio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di spiegare nel dettaglio il progetto di arretramento della ferrovia verso l’entroterra, un intervento che potrebbe cambiare in modo significativo l’assetto della costa e della mobilità ferroviaria nel Ponente.

Durante l’incontro verranno illustrati i possibili scenari legati allo spostamento della linea ferroviaria, i tempi previsti e le ricadute sul territorio, sia dal punto di vista ambientale sia da quello urbanistico ed economico. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità che potrebbero nascere dalla liberazione dell’attuale tracciato costiero.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare per informarsi, porre domande e contribuire al confronto su un progetto destinato a incidere sul futuro del territorio.