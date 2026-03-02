Calizzano. Un nutrito gruppo di calizzanesi ha preso parte alla rievocazione della tradizione contadina “Chiamare marzo“, ossia invocare l’arrivo della primavera come si faceva in passato. Organizzata da Alpini e Pro loco, l’iniziativa di sabato 28 febbraio ha visto una passeggiata notturna lungo il sentiero del Rio Nero per arrivare al Castello e, con trombe, corni e strumenti vari, i partecipanti hanno comunicato con l’infinito, in una notte suggestiva e carica di significato.

Un modo per riscoprire le radici antiche, quando chi coltivava la terra sperava in raccolti buoni e non trascurava mai i riti propiziatori, come questo, che saluta l’inverno e apre la stagione della rinascita della terra.

L’appuntamento, che si è chiuso sulla terrazza del castello, ammirando il paese dall’alto e consumando un rinfresco preparato dai volontari delle associazioni, è stato documentato attraverso gli scatti del Gruppo fotografico CiEffeCi Calizzano.