Rievocazione

A Calizzano è stata invocata la primavera: a “chiamare marzo” un bel gruppo di amanti delle antiche tradizioni fotogallery

La passeggiata notturna è stata documentata dal gruppo fotografico CiEffeCi

Calizzano. Un nutrito gruppo di calizzanesi ha preso parte alla rievocazione della tradizione contadina “Chiamare marzo“, ossia invocare l’arrivo della primavera come si faceva in passato. Organizzata da Alpini e Pro loco, l’iniziativa di sabato 28 febbraio ha visto una passeggiata notturna lungo il sentiero del Rio Nero per arrivare al Castello e, con trombe, corni e strumenti vari, i partecipanti hanno comunicato con l’infinito, in una notte suggestiva e carica di significato.

Un modo per riscoprire le radici antiche, quando chi coltivava la terra sperava in raccolti buoni e non trascurava mai i riti propiziatori, come questo, che saluta l’inverno e apre la stagione della rinascita della terra.

L’appuntamento, che si è chiuso sulla terrazza del castello, ammirando il paese dall’alto e consumando un rinfresco preparato dai volontari delle associazioni, è stato documentato attraverso gli scatti del Gruppo fotografico CiEffeCi Calizzano.

