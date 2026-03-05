8 Marzo ad Alassio: una giornata dedicata alla forza e alla storia delle donne

L’8 marzo rappresenta da sempre un momento di riflessione, celebrazione e consapevolezza. Per la Giornata Internazionale delle Donne, ecco l’iniziativa è promossa dalla Città di Alassio in collaborazione con diverse associazioni del territorio, tra cui l’Associazione Vecchia Alassio, il gruppo “Donne in Campo” della Confederazione Italiana Agricoltori e le sezioni ANPI di Alassio-Laigueglia, Andora, Albenga e Leca d’Albenga.

La giornata inizierà con l’apertura della mostra fotografica “La fatica delle Donne”, curata dal gruppo “Donne in Campo”. L’esposizione sarà ospitata presso la sede dell’Associazione Vecchia Alassio, nella Sala Carletti in via XX Settembre 7 (Budello), e sarà visitabile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Attraverso immagini intense e significative, la mostra racconta il lavoro, l’impegno e il contributo delle donne, in particolare nel mondo agricolo e rurale. Uno sguardo autentico su storie spesso poco raccontate ma fondamentali per comprendere il valore del lavoro femminile.

Alle 18.00 sono previsti i saluti istituzionali della presidente ANPI di Alassio-Laigueglia, Franca Oliva, seguiti da un piccolo rinfresco, momento di incontro e condivisione tra i partecipanti.

La giornata si concluderà alle 21.00 presso l’Auditorium della Biblioteca “Renzo Deaglio”, in Piazza Airaldi e Durante 7, con la presentazione del libro “Una donna chiamata rivoluzione”, dedicato alla vita e alle opere di Rosa Luxemburg. L’autore Sergio Dalmasso racconterà la figura di una delle più importanti pensatrici e rivoluzionarie del Novecento, donna simbolo di impegno politico, libertà e giustizia sociale. A dialogare con l’autore sarà il professor Riccardo Aicardi, in un confronto che promette di offrire spunti di riflessione attuali e stimolanti.

L’8 marzo ad Alassio non sarà soltanto una celebrazione, ma un’occasione per approfondire storie, esperienze e percorsi che raccontano il contributo delle donne nella costruzione della società. Dalla memoria storica alle testimonianze del presente, la giornata invita tutti a partecipare e a condividere un momento di cultura, consapevolezza e dialogo.