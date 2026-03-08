Plodio. Un 8 marzo speciale quello di oggi a Plodio: in occasione della Festa della Donna, il Comune ha organizzato, nei locali dell’Oratorio della Chiesa, una cerimonia di consegna di targhe di riconoscimento ad alcune esponenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Gli attestati di stima sono andati al carabiniere Ileana Losignore, all’appuntato Marcella Prandi, al maresciallo Ludovica Sterbini e all’Assistente della Polizia di Stato Erica Musso, alla presenza del Comandante della Compagnia di Cairo dell’Arma, Marco Cardone, e del Commissario capo della Polizia Daniela Spaccini. In rappresentanza della politica i consiglieri regionali Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza, che insieme al sindaco di Plodio Gabriele Badano e alla consigliera Sabrina Macciò, curatrice dell’organizzazione dell’evento, hanno reso omaggio alle donne in divisa.

“È stata una bellissima soddisfazione per un paese piccolo come Plodio ricevere così tanta attenzione dalle autorità politiche e dalle forze dell’ordine per una giornata che si è conclusa nel migliore dei modi, premiando l’eccellenza delle donne sia nello sport che nella vita quotidiana di tutti i giorni“, sottolineano Badano e Macciò.