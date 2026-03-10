Ad Alassio proseguono i lavori di ricostruzione della passeggiata Ciccione

Ad Alassio proseguono secondo il cronoprogramma stabilito i lavori di ricostruzione del tratto della passeggiata Angelo Ciccione interessato nei mesi scorsi dall’intervento di demolizione resosi necessario a causa del deterioramento delle strutture portanti.

La prima fase dei lavori, eseguita in somma urgenza per un quadro economico complessivo di 540 mila euro, ha riguardato la demolizione delle strutture obsolete e la realizzazione delle nuove fondazioni, oltre alla costruzione di una scogliera in massi naturali a protezione delle stesse dall’azione dei moti ondosi.

La seconda fase dell’intervento, attualmente in corso di esecuzione e affidata mediante procedura ai sensi della normativa vigente, prevede un quadro economico di 710 mila euro e consiste nella realizzazione delle strutture in elevazione e nella ricostruzione del piano di calpestio della passeggiata a mare, oltre alle opere di completamento.

“Stiamo monitorando costantemente l’andamento dei lavori – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – e possiamo dire con soddisfazione che il cantiere procede al meglio, nel pieno rispetto del cronoprogramma. Il nostro auspicio, alla luce dell’andamento dei lavori, è di riconsegnare alla città la passeggiata Ciccione completamente riqualificata e in piena sicurezza prima della stagione estiva”.

“Si tratta di un intervento molto importante – aggiunge il consigliere regionale e capogruppo di maggioranza del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi – che permette di restituire piena funzionalità e sicurezza a uno dei tratti più belli e frequentati del lungomare cittadino”.