Zone montane: il Comune di Ortovero dice No alla possibile esclusione

Il Comune di Ortovero, insieme a numerosi altri enti locali del Ponente Savonese, rischia l’esclusione dalla nuova perimetrazione delle zone montane prevista dalla legge quadro sulla montagna, fortemente voluta dal Ministro Calderoli. È attualmente in fase di elaborazione un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che rivedrà i parametri di classificazione, e molti comuni liguri sembrano destinati a rimanere fuori dai nuovi confini.

Nonostante Anci Liguria abbia già lanciato un segnale d’allarme, ottenendo dal Ministero la disponibilità ad ampliare i criteri di inclusione, molti comuni rurali caratterizzati da una forte economia agricola — finora considerati montani — rischiano comunque il taglio.

Il Comune di Ortovero ha reagito formalmente adottando una delibera di giunta, inviata al Ministero, alla Regione Liguria e all’Anci, per esprimere ferma contrarietà alla revisione.

Il sindaco Osvaldo Geddo, nella giornata di ieri, ha partecipato alla riunione della Commissione Montagna di Anci Liguria sugli sviluppi della riperimetrazione proposta dal Ministero. E non ha nascosto la propria preoccupazione per le ricadute pratiche della norma: “Temiamo che gli effetti di questa riperimetrazione vengano sottovalutati. Veniamo rassicurati sul fatto che la modifica riguarderebbe solo l’accesso ai fondi specifici per la montagna, ma il rischio concreto è che vi siano risvolti molto più estesi. Pensiamo, ad esempio, alle agevolazioni contributive per le imprese o all’assoggettamento ai tributi sui terreni agricoli”.

Il primo cittadino ortoverese mette in dubbio anche la natura puramente geografica dei nuovi parametri: “Non comprendiamo perché non sia stato inserito un parametro riferito all’economia e alle caratteristiche socio-economiche dei territori. Sarebbe paradossale se Ortovero venisse escluso mentre città come Sanremo risultassero incluse solo perché presentano un rilievo montuoso alle spalle”.