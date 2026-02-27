Volley Finale: i ragazzi dell’Under 19 Maschile ottengono il titolo di Campioni Territoriali!

Volley Team Finale: i ragazzi della squadra guidata da Coach Andrea Paroli e da Coach Nicolò Visca, questa domenica mattina, 22 febbraio, a Imperia, ottengono il titolo di Campioni Territoriali.

Dopo un campionato in cui hanno vinto tutte le partite per 3/0, tranne una, vinta 3/2 in casa della diretta concorrente, la squadra di Under 19 Maschile della Sezione Pallavolo della Polisportiva del Finale, ha concluso a 29 punti, aggiudicandosi il Campionato Territoriale.

I ragazzi hanno affrontato il campionato con determinazione e dimostrato in campo la crescita tecnica che gli ha fornito la partecipazione ai campionati regionali di Serie D e Serie C. Si sono dimostrati un gruppo coeso, dove, di fronte all’infortunio del capitano Luca Molinari, che non è potuto scendere in campo per le ultime due gare, sono riusciti comunque a portare a casa due netti risultati, senza lasciare neanche un set.

Ecco i nomi dei nuovi campioni territoriali: Luca Molinari, Andrea Muscatiello, Riccardo Borrelli, Mattia Castiglia, Lorenzo Barla, Tommaso Labriola, Pietro Accate, Andrea Fazio, Samuele Gamba, Matteo Gallo, Lorenzo Torcello e Yuri Gualano.

Ora si lavora per affrontare il 7 di marzo i quarti di finale contro il Volley Sant’Antonio!