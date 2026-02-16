Boissano. Una possibile nuova fase professionale per Vittorio Brumotti, noto biker, inviato e personaggio televisivo originario di Finale Ligure e con casa a Boissano, sta circolando nelle ultime ore nei palinsesti della televisione italiana: secondo un’indiscrezione lanciata da Repubblica, Brumotti potrebbe essere protagonista di un nuovo programma in prima serata su Rai 2.

La notizia, al momento non confermata ufficialmente da Rai né dallo stesso Brumotti, riguarda un progetto televisivo costruito attorno alla figura del conduttore, con l’obiettivo di proporre un format originale che unisca intrattenimento e racconto di territori. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il programma potrebbe essere incentrato su viaggi attraverso le regioni italiane, con un taglio narrativo che valorizzi luoghi, eccellenze locali e storie del Paese, facendo leva sulla bicicletta come elemento distintivo della conduzione televisiva.

Questa ipotesi è legata anche alla conclusione del lungo rapporto di Brumotti con il programma “Striscia la Notizia”, dove è stato inviato per molti anni con servizi caratterizzati da un approccio dinamico e spesso spettacolare.

La proposta, sempre secondo le indiscrezioni riportate da Repubblica, sarebbe arrivata dalla direzione di Rai 2, e prevederebbe per Vittorio Brumotti un contratto in esclusiva biennale per il conduttore, con l’obiettivo di affidargli un ruolo di primo piano all’interno del palinsesto serale. Al momento però non esistono conferme ufficiali sul formato finale, sui contenuti precisi dello show o su una possibile data di debutto.