Savona. E’ tutto pronto a Savona per l’evento “Vite: storie di felicità”, ideato e realizzato dalla Fondazione Della Felicità ETS e sostenuto da Generali Italia, che andrà in scena domani, 13 febbraio, al mattino (per le scuole) e alla sera (per la cittadinanza) al Teatro Chiabrera. Un evento che ha come obiettivo “educare alla felicità”, rispondere alle difficoltà che i ragazzi e le loro famiglie si trovano ad affrontare nel percorso di crescita quotidiana ricordando loro che ognuno ha “diritto” ad essere felice.

“Vite: Storie di Felicità” è uno spettacolo motivazionale gratuito che rappresenta il momento culminante di un progetto portato avanti dalla Fondazione della Felicità nelle scuole medie e superiori di tutta Italia (vedi sotto). L’evento, realizzato in collaborazione con Generali Italia e patrocinato dalla Regione Liguria, dalla Provincia, dal Comune di Savona e da Giovani.Savona, con la media partnership di IVG, si articolerà in due appuntamenti: alle ore 10.00 per studenti delle terze medie e scuole superiori, e alle ore 21.00 per tutta la cittadinanza (ingresso gratuito previa prenotazione al seguente link).

Sul palco, insieme al Presidente della Fondazione Walter Rolfo – ingegnere, psicologo e docente universitario che insegna “Ingegneria della Felicità” all’Università e al Politecnico di Torino – si alterneranno ospiti speciali come Francesco Fontanelli, giovanissimo illusionista che negli ultimi anni collabora anche con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, per capire i collegamenti tra prestigiazione e neuroscienze e come il cervello umano funzioni durante un gioco di magia e Consuelo Agnesi – Architetta, esperta in progettazione, comunicazione e sicurezza inclusiva.

Completano il palco Sebastiano Gravina – content creator e attivista per l’inclusione, conosciuto sui social come “Videociecato”, capitano della Nazionale italiana di calcio per non vedenti e autore del libro “Librociecato”, Tiziano Grigioni – illusionista e performer che fonde magia e stand-up comedy, esperto di pickpocketing e borseggio da palcoscenico, ha tenuto un TEDx Talk sul tema del “depistaggio mentale” esplorando i meccanismi della distrazione e le falle del cervello umano – e Francesco Migliazza, giovane comico, attore e musicista che porta sul palco il suo stile unico in cui mescola monologhi arguti, chitarra e canzoni mai portate a termine.

Il progetto “Chi è felice non bulla, non sballa e… non molla”

La continua e repentina evoluzione del contesto sociale richiede oggi un rinnovato impegno nel sostegno ai percorsi di crescita dei giovani. Gli ultimi dati dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza evidenziano come otto giovani su dieci stiano attraversando momenti di particolare vulnerabilità, affrontando sfide complesse legate al ritiro sociale, all’uso eccessivo di tecnologie digitali e alle difficoltà scolastiche.

La pandemia ha accelerato dinamiche già in corso, modificando profondamente gli equilibri della vita quotidiana dei più giovani. L’impatto sulla salute mentale di bambini e adolescenti è stato significativo, con la temporanea privazione degli spazi educativi, scolastici, ricreativi e sportivi che costituiscono pilastri fondamentali per il loro sviluppo. I Servizi di Telefono Azzurro hanno registrato un incremento del 46% delle richieste di supporto, mentre il sistema sanitario ha dovuto rispondere a un crescente bisogno di assistenza specialistica.

Di fronte a questa emergenza, la Fondazione della Felicità ETS ha sviluppato un progetto formativo innovativo che mette al centro l'”educazione alla felicità” come strumento di prevenzione e crescita. L’iniziativa, che coinvolge l’ultimo anno del primo ciclo della scuola secondaria e tutti gli istituti di secondo ciclo della secondaria in tutta Italia, si basa su un approccio scientifico che considera la felicità non come semplice stato d’animo, ma come competenza fondamentale che può essere sviluppata e allenata.

“La scelta di ospitare l’evento a Savona – è il commento del Comune – conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale verso progetti educativi innovativi e di qualità, capaci di coinvolgere scuole, famiglie e cittadinanza in un percorso condiviso con l’obiettivo di promuovere benessere, competenze socio-emotive e crescita consapevole”.

Il progetto risponde agli obiettivi della Strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027 e propone percorsi motivazionali che permettono ai ragazzi di scoprire le proprie potenzialità e costruire un futuro caratterizzato da benessere e realizzazione personale.

“Ognuno di noi deve imparare a esercitare il proprio Diritto alla Felicità, senza distinzione di genere, età, classe sociale, orientamento sessuale, religione ed etnia”, dichiara Walter Rolfo. “Il 13 febbraio al teatro Chiabrera, artisti, sportivi, formatori e illusionisti condivideranno gratuitamente le proprie storie per aiutare ogni spettatore a costruire giorno dopo giorno la propria meritata felicità”.

Cristiana Ghibaudo, Area Manager Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta di Generali Italia – ha dichiarato: “Con il progetto Vite: Storie di Felicità Generali vuole dare alle persone di ogni età la possibilità di vivere un’esperienza unica, tangibile e di grande valore, così come fa la nostra Rete ogni giorno. È grazie ai nostri agenti e consulenti su tutto il territorio italiano che siamo vicini ai nostri clienti in ogni momento rilevante”.

“Come amministrazione – sottolinea Elisa di Padova, vicesindaco del Comune di Savona – crediamo che il benessere dei giovani sia una responsabilità pubblica e una priorità educativa. Iniziative come questa si inseriscono nel percorso di OrientaRagazzi, attraverso cui il Comune di Savona promuove e sostiene percorsi che offrono ai ragazzi non solo orientamento scolastico e lavorativo, ma anche strumenti per conoscersi, sviluppare competenze emotive e affrontare il futuro con maggiore consapevolezza. Questo evento si lega al lavoro avviato nei mesi scorsi: lo scorso novembre oltre 50 docenti hanno partecipato a un incontro di formazione, promosso nell’ambito di Savona Città dell’Educazione, dedicato proprio al tema delle competenze socio-emotive e del benessere di ragazze e ragazzi. Investire sull’educazione significa prendersi cura delle persone e della qualità della nostra comunità”.

Un approccio scientifico alla felicità

Il progetto si basa su evidenze scientifiche consolidate che dimostrano come lo sviluppo dell’intelligenza emotiva sia fondamentale per il successo individuale e collettivo. Come sottolinea il comitato scientifico della Fondazione, l’educazione socio-emotiva non solo procura benefici ai singoli studenti “a rischio”, ma migliora il clima dell’intera classe e della comunità scolastica.

Gli studenti partecipanti al progetto vengono accompagnati dai docenti in un percorso che include la gestione delle emozioni, il potenziamento dell’autostima, lo sviluppo della capacità decisionale autonoma e la gestione positiva delle relazioni. Il tutto supportato da strumenti innovativi come il “Codice della Felicità” e una App interattiva sviluppata in collaborazione con il Politecnico di Torino e Deloitte.

Le prime sperimentazioni condotte negli Istituti scolastici mostrano risultati incoraggianti: gli studenti che hanno partecipato al percorso formativo hanno sviluppato una maggiore consapevolezza di sé e hanno rivalutato la comunità scolastica come elemento significativo nella propria vita, sentendosi membri attivi di una comunità complessa dove è più facile riconoscersi e confrontarsi.