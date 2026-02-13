Savona. Prende il via l’evento “Vite: Storie di Felicità”, ideato e realizzato dalla Fondazione Della Felicità ETS e sostenuto da Generali Italia, che è andato in scena questa mattina, 13 febbraio, al Teatro Chiabrera per gli alunni delle scuole (delle terze medie e scuole superiori). Ricordiamo che ci sarà una replica serale, sempre al Chiabrera, per tutta la cittadinanza. Un evento che ha come obiettivo “educare alla felicità”, rispondere alle difficoltà che i ragazzi e le loro famiglie si trovano ad affrontare nel percorso di crescita quotidiana ricordando loro che ognuno ha “diritto” ad essere felice.

“Il nostro Teatro ha ospitato volentieri questa iniziativa – afferma ad Ivg, Elisa Di Padova, vicesindaco di Savona – dobbiamo sempre parlare di benessere giovanile. Dobbiamo aiutare i giovani nella ricerca di obiettivi personali, di cercare di farli orientare bene nel mondo al di là delle competenze acquisite. Sono temi importanti, che stanno a cuore alla nostra Amministrazione. Siamo felici di esserci”.

L’evento “Vite: Storie di Felicità” arriva a Savona

“Vite: Storie di Felicità” è uno spettacolo motivazionale gratuito che rappresenta il momento culminante di un progetto portato avanti dalla Fondazione della Felicità nelle scuole medie e superiori di tutta Italia.

Realizzato in collaborazione con Generali Italia e patrocinato dalla Regione Liguria, dalla Provincia, dal Comune di Savona e da Giovani.Savona, l’evento è dunque arrivato anche nella città della Torretta.

Sul palco, insieme al Presidente della Fondazione Walter Rolfo – ingegnere, psicologo e docente universitario che insegna “Ingegneria della Felicità” all’Università e al Politecnico di Torino – si alterneranno ospiti speciali come Francesco Fontanelli, giovanissimo illusionista che negli ultimi anni collabora anche con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, per capire i collegamenti tra prestigiazione e neuroscienze e come il cervello umano funzioni durante un gioco di magia e Consuelo Agnesi – Architetta, esperta in progettazione, comunicazione e sicurezza inclusiva.

Completano il palco Sebastiano Gravina – content creator e attivista per l’inclusione, conosciuto sui social come “Videociecato”, capitano della Nazionale italiana di calcio per non vedenti e autore del libro “Librociecato”, Tiziano Grigioni – illusionista e performer che fonde magia e stand-up comedy, esperto di pickpocketing e borseggio da palcoscenico, ha tenuto un TEDx Talk sul tema del “depistaggio mentale” esplorando i meccanismi della distrazione e le falle del cervello umano – e Francesco Migliazza, giovane comico, attore e musicista che porta sul palco il suo stile unico in cui mescola monologhi arguti, chitarra e canzoni mai portate a termine.