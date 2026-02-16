Viabilità, in corso le riasfaltature sulle provinciali del sassellese

Sassello. Sono attualmente in corso ripristini del manto stradale lungo le direttrici della Sp31 Urbe-Piampaludo-La Carta, della Sp40 Urbe-Vara-Passo del Faiallo, della Sp49 Sassello-Urbe e della Sp7 per Acqui, attraverso Piancastagna.

Gli interventi, realizzati mediante lavorazioni a freddo e a caldo, sono stati realizzati per far fronte ai dissesti causati dal maltempo delle ultime settimane. Le temperature particolarmente rigide che si stanno registrando nel periodo invernale, combinate alle necessarie operazioni di spargimento del sale, hanno infatti accelerato il deterioramento dell’asfalto lungo queste arterie dell’entroterra.

Si tratta di un primo stralcio funzionale di interventi, attuato in attesa della stagione estiva, che consentirà, compatibilmente con le risorse a disposizione, la programmazione e l’esecuzione di opere definitive di rifacimento della pavimentazione.

La Provincia di Savona richiama, inoltre, l’attenzione sull’importanza della segnaletica stradale quale “presidio essenziale per la sicurezza della circolazione. Ogni atto di danneggiamento o vandalismo ai danni della stessa configura un illecito perseguibile ai sensi della normativa e passibile delle relative sanzioni”.