Via il vecchio pannello a messaggio variabile sul rettilineo che collega Albisola-Stella: sostituito da più moderne installazioni

Albisola Superiore-Stella. Via allo smontaggio del vecchio pannello a messaggio variabile vicino al tiro a volo, lungo la strada che porta a Stella. Da oltre trent’anni sopra il rettilineo che da Superiore conduce all’entroterra.

Ne dà notizia Andrea Castellini, sindaco del comune dell’entroterra. “Dopo oltre 30 anni di attesa (e un’onorata carriera di un solo giorno di effettivo funzionamento), Anas ha finalmente dato il via alle operazioni di smontaggio del vecchio pannello a messaggio variabile situato presso il tiro a volo, appena dopo il confine del nostro Comune e all’ingresso di quello di Albisola Superiore”.

“Non si tratta solo di una rimozione, ma di un vero e proprio salto nel futuro per la nostra viabilità. L’intervento prevede l’installazione di due nuovi pannelli di ultima generazione”.

Poi Castellini spiega la funzionalità di questi nuovi pannelli luminosi. Quali? “Direzione Valle: per informare tempestivamente la direzione a chi sale verso l’interno su percorribilità, chiusure e cantieri. Direzione Mare: per agevolare il flusso verso la costa e l’autostrada, segnalando in tempo reale incidenti o code, evitando che i conducenti restino intrappolati nel traffico”.

“Questi dispositivi – conclude – saranno strumenti fondamentali per la sicurezza, fungendo da sentinelle tecnologiche capaci di comunicare istantaneamente criticità legate alla percorribilità o alla manutenzione stradale. Traguardi come questo non si raggiungono da soli. Voglio ringraziare ovviamente l’Anas per aver eseguito questo oneroso intervento di sostituzione e ampliamento e il sindaco di Albisola Superiore per aver condiviso questa battaglia e averci supportato nel pressare con insistenza Anas. Fare squadra tra Comuni è l’unico modo per dare voce alle esigenze del nostro territorio. Dopo decenni abbiamo finalmente sbloccato una situazione simbolica e pratica. La Valle Erro merita infrastrutture moderne e informazioni puntuali”.