Veterani dello Sport: Camilla Rebora eletta atleta dell’anno 2025

Savona. È la sprinter Camilla Rebora, classe 2005, residente ad Altare, l’Atleta dell’Anno 2025 per la sezione Rinaldo Roggero dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Savona guidata dal presidente Roberto Pizzorno.

Dal 2022 si allena alla Fontanassa sotto la guida tecnica di Marco Mura, tecnico federale e direttore organizzativo del tradizionale Meeting Internazionale “Città di Savona”, appuntamento di rilievo nel panorama dell’atletica leggera mondiale, che ha visto sulla pista dell’Ottolia il passaggio di campioni olimpici e paralimpici entrati nella storia dello sport.

Tesserata CUS Genova, Camilla Rebora è al secondo anno nella categoria Under 23 e frequenta il secondo anno del corso di Scienze Motorie presso il Campus universitario di Savona. Le sue specialità sono i 400 e i 200 metri.

Ai Campionati Italiani Assoluti 2025 ha ottenuto la migliore prestazione ligure nei 400 metri con il tempo di 55.24, risultato replicato anche nei 200 metri con 24.78. Ha partecipato ai Campionati Italiani individuali dal 2022 al 2025, conquistando il terzo posto nei 400 metri ai Campionati Universitari di Ancona, il secondo posto ai Campionati Italiani di Società di Serie B nei 400 metri e il secondo posto nel 2024 a Bergamo nella stessa specialità. Nel 2023 ha inoltre ottenuto la vittoria ai Campionati Italiani Assoluti di Società di Serie B ad Agropoli.

Il riconoscimento le sarà consegnato nel corso di una cerimonia che l’UNVS Savona organizzerà nel mese di marzo.

Durante l’iniziativa saranno premiati anche:

Alberto Miglietta, presidente nazionale della Federazione Italiana Pesistica, che riceverà il Premio Nazionale Umberto Delbono;

Francesco Bonincontro, segretario generale FIPE, al quale è stato assegnato il Premio Luigi Sicco, in memoria dell’indimenticato maestro di judo.

Il Premio “Una Famiglia per lo Sport” è stato assegnato alla Famiglia Tobia, da anni impegnata, di padre in figlio, nella pratica del calcio.

Altri riconoscimenti andranno a:

Eleana Rodino, campionessa europea di Picklebell (Premio Bazzano);

Fabio Boveri, presidente della Cairese Calcio e del Novara Calcio (Premio Carlo Pizzorno);

Luciano Mondelli (Premio Eliseo Colla);

Tonino Sacco (Premio Valentino Persenda);

Giancarlo Briano, Speranza Calcio (Premio Giancarlo Gaminara);

Daniela Giaccardi (Premio Enrico Dondi);

Matilde Berio, dirigente Rari Nantes Savona (Premio Ermes Madini);

Luciano Lazzari (Premio Petitti).

Giovanni Tanca (Premio Santamaria)

Il Premio Nazionale Lelio Speranza è stato assegnato al presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, da sei mesi alla guida dell’Ente di diritto pubblico.

Riconoscimenti anche a:

i ballerini Giulia Dotta e Lorenzo Tellini (Premio Salvatore Papa);

l’ex portiere del Savona Paolo Viviani (Premio Giancarlo Tonoli);

la ASD Euniche Special Olympics (Premio Francesco Landucci);

il coach di basket Giovanni Tanca (Premio Bruno Santamaria).

Il Fischietto d’Oro sarà assegnato a Osama Chamchi della sezione Aia Savona

Il Giornalista dell’Anno – Premio Nanni De Marco e Ivo Pastorino andrà invece a Gabriele Dorati di Ivg

La cerimonia di premiazione si terrà a Savona il 27 marzo alla presenza delle massime autorità sportive della Liguria.