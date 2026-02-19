  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dibattito

Verso il Referendum: un incontro pubblico a Finale Ligure per capire le ragioni del “Sì”

Appuntamento venerdì 20 febbraio in Sala Gallesio, con inizio alle ore 21.00

elezioni comunali amministrative referendum urna schede generica

Il dibattito sulla riforma entra nel vivo. L’Associazione Culturale Nuove Prospettive è lieta di invitare la cittadinanza a un importante momento di approfondimento e confronto pubblico dedicato al prossimo referendum: appuntamento venerdì 20 febbraio in Sala Gallesio a Finale Ligure, con inizio alle ore 21.00.

L’incontro, dal titolo “Verso il Referendum: le ragioni del Sì”, si propone di analizzare i contenuti della riforma con il contributo di esperti del settore giuridico, esponenti delle forze dell’ordine e rappresentanti politici.

I protagonisti della serata Cristian De Vecchi (moderatore) e, come relatori l’Avv. Umberto Luzi, Assessore al Comune di Finale Ligure; il Dr. Gianfranco Crocco, gia’ Vicequestore della Polizia di Stato; il Dr. Vincenzo Scolastico, gia’ Procuratore Capo della Repubblica di Savona; l’Avv. Renato Scosceria, Presidente dell’Associazione “Nuove Prospettive”.

“In un clima di grandi cambiamenti legislativi, l’informazione consapevole è lo strumento principale per ogni cittadino. L’evento sarà l’occasione ideale per ascoltare analisi tecniche e politiche, approfondire i punti chiave della riforma e comprendere meglio le motivazioni che sostengono il “Sì” affermano gli organizzatori dell’incontro.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.