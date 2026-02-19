Verso il Referendum: un incontro pubblico a Finale Ligure per capire le ragioni del “Sì”

Il dibattito sulla riforma entra nel vivo. L’Associazione Culturale Nuove Prospettive è lieta di invitare la cittadinanza a un importante momento di approfondimento e confronto pubblico dedicato al prossimo referendum: appuntamento venerdì 20 febbraio in Sala Gallesio a Finale Ligure, con inizio alle ore 21.00.

L’incontro, dal titolo “Verso il Referendum: le ragioni del Sì”, si propone di analizzare i contenuti della riforma con il contributo di esperti del settore giuridico, esponenti delle forze dell’ordine e rappresentanti politici.

I protagonisti della serata Cristian De Vecchi (moderatore) e, come relatori l’Avv. Umberto Luzi, Assessore al Comune di Finale Ligure; il Dr. Gianfranco Crocco, gia’ Vicequestore della Polizia di Stato; il Dr. Vincenzo Scolastico, gia’ Procuratore Capo della Repubblica di Savona; l’Avv. Renato Scosceria, Presidente dell’Associazione “Nuove Prospettive”.

“In un clima di grandi cambiamenti legislativi, l’informazione consapevole è lo strumento principale per ogni cittadino. L’evento sarà l’occasione ideale per ascoltare analisi tecniche e politiche, approfondire i punti chiave della riforma e comprendere meglio le motivazioni che sostengono il “Sì” affermano gli organizzatori dell’incontro.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.