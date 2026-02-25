Verso il Congresso nazionale: IX Assemblea elettiva di CIA Savona

Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 15:30, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga, si terrà la IX Assemblea elettiva di CIA Agricoltori Italiani Savona, un appuntamento centrale nel percorso verso il prossimo Congresso nazionale.

L’assemblea rappresenta un momento di confronto, partecipazione e rinnovamento per tutta la comunità agricola del territorio savonese. Il tema scelto – “Nuova Linfa. I giovani al centro dell’agricoltura savonese: visione, innovazione, territorio” – esprime con forza la volontà di guardare al futuro, valorizzando le nuove generazioni come motore di crescita, sostenibilità e competitività.

Giovani, innovazione e territorio: le sfide dell’agricoltura savonese – In un contesto in continua evoluzione, l’agricoltura è chiamata a rispondere a sfide complesse: cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, ricambio generazionale e valorizzazione delle produzioni locali.

Mettere i giovani al centro significa investire su competenze, formazione e nuove idee, creando le condizioni affinché possano diventare protagonisti attivi nello sviluppo del comparto agricolo. Significa anche rafforzare il legame con il territorio, promuovendo un modello di agricoltura capace di coniugare tradizione e innovazione.

Un momento di partecipazione democratica – La IX Assemblea elettiva sarà inoltre l’occasione per rinnovare gli organi dell’associazione a livello provinciale e per delineare le priorità strategiche dei prossimi anni. Un passaggio fondamentale che rafforza il ruolo della CIA come punto di riferimento per gli agricoltori, le imprese e le comunità locali.

Il percorso verso il Congresso nazionale passa anche da qui: dal confronto diretto con gli associati, dall’ascolto delle esigenze del territorio e dalla definizione di una visione condivisa.