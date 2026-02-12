Veloce e Speranza, dov’è la vittoria? Ora rischiano i playout ma c’è fiducia nei mister

Una sola vittoria nelle ultime dieci partite per la Veloce. Stesso discorso per lo Speranza. Le due vittorie in questione, tra l’altro, contro il fanalino di coda Audace Campomorone. Il campionato dei granata e dei rossoverdi sta prendendo una brutta piega. Le due squadre hanno 19 punti e sono a serio rischio playout. Zona “arancione” dove è impelagata anche la terza savonese del girone, la neopromossa Virtus Don Bosco.

Ma se per i varazzini era prevedibile una stagione di difficoltà, per gli uomini di Alessandro Morbelli e Davide Pisano, tecnici entrambi all’esordio nella categoria, ci si aspettavano campionati di altro profilo per ragioni diverse. In virtù delle buone stagioni scorse dello Speranza e del mercato altisonante portato avanti dalla Veloce dopo la vittoria della Seconda Categoria.

Francesco Sanguineti, presidente della Veloce, e Mauro Rosa, direttore sportivo dello Speranza, analizzano il momento delle rispettive squadre. Fiducia nei tecnici e nelle abilità della squadra caratterizzano i discorsi dei due dirigenti. Ma non manca una stoccata al settore arbitrale, con il discorso degli arbitri genovesi – in un torneo con sole tre savonesi – che ritorna.

Mauro Rosa dello Speranza analizza così il momento complicato: “Mai è venuta mancare la fiducia al mister. Sgombro subito il campo da qualsiasi altro pensiero a riguardo. La squadra è giovane come il mister. Ci sta aver trovato delle difficoltà. Non vogliamo un occhio di riguardo, ma sono due partite di fila che troviamo arbitraggi “sfortunati”. Ogni volta che la palla entra nella nostra area è rigore per gli altri. Si tratta di un campionato tosto. Ma abbiamo i valori umani e tecnici per uscire da questa situazione. Abbiamo tutti i mezzi per uscirne bene”.

Così il numero uno velociano Francesco Sanguineti: “All’andata dopo le prime tre partite, due della gestione Ghione, eravamo a zero punti. Poi ne abbiamo fatti 19. Ora alla terza di ritorno siamo zero. Ho detto ai ragazzi che nelle nostre corde c’è il poterne fare 38 in tutto“.

“Domenica non ero al campo – prosegue -, ma mi hanno tutti detto di una prestazione gagliarda contro l’Olimpic capolista. Avevamo anche assenze importanti come Salis, che per noi è fondamentale. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Anche la scorsa settimana abbiamo perso di misura, 2-1, in dieci uomini. C’è stata una pessima direzione arbitrale specialmente dal punto di vista dei cartellini. Fatico a pensare alla buona fede. Sono obiettivamente altre le partite dove abbiamo perso punti che ci farebbero fare un campionato più tranquillo. Ripartiamo dalle prestazioni. Dalla prossima settimana torna Crocilla, che non abbiamo avuto nel girone di andata. Siamo sereni“.

Classifica: Olimpic 47, Campese 42, Multedo 40, Rabona 38, Bolzanetese 30, Voltri 87 27, Rossiglionese 24, Old Boys Rensen 21, Pegliese 20, Dinamo Apparizione 20, Veloce 19, Speranza 19, Virtus Don Bosco 16, Valsecca 15, Sciarbo&Cogo 14, Audace Campomorone 11.