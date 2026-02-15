Vela, Tommaso Boiocchi si aggiudica la Carnival Alassio Waszp

Alassio. Il ventunenne velista lecchese Tommaso Boiocchi, del centro Velico Orza, si è aggiudicato, in maniera netta, la Carnival Alassio Waszp, un evento velico di alto livello che ha suscitato l’interesse di tanti appassionati della vela che hanno approfittato della splendida giornata di sole per seguire le spettacolari evoluzioni della velocissima ed avvincente flotta di imbarcazioni della classe Waszp.

Boiocchi ha vinto ben tre delle quattro prove che si sono disputate mentre ha chiuso al terzo posto nell’ultima vinta da Giulio Siracusa, davanti a Martino Zambelli. Il sodalizio velico Orza, a cui appartiene il vincitore della manifestazione, è uno dei più attivi del Nord Italia, con base operativa a Dervio sul Lago di Como, sede a Monza ed altre due basi operative a Porto Pollo in Sardegna ed a Fezzano di Portovenere. Nella classifica finale Boiocchi ha preceduto Giulio Siracusa e Mattia Boiocchi Schweizer.

Molto contenti alla fine gli organizzatori: “E’ una bella soddisfazione – commentano all’unisono Roberta Zucchinetti, ex grande campionessa della vela ed oggi assessore allo Sport del Comune di Alassio ed il presidente del CNAM Alassio Carlo Canepa – riuscire ad organizzare sempre eventi di questo livello nella Baia del Sole. Ogni anno il CNAM propone un calendario velico di tutto rispetto. Il circolo non solo ha dato un gran numero di grandi campioni alla Vela, ma riesce ad organizzare appuntamenti di notevole valore sportivo non solo nazionale, ma anche internazionale. CNAM, Marina di Alassio e Comune insieme portano avanti un’eredità storica e sportiva che rappresenta un fiore all’occhiello della città. La Carnival Alassio WASZP in questo senso ha rappresentato un’altra splendida occasione per far conoscere a residenti e turisti la bellezza della vela”.

La WASZP è una classe velica di deriva a idrovolanti (hydrofoiling). È un singolo australiano progettato da Andrew McDougall ed introdotto nel 2016 come racer “one-design” per giovani ed adulti. È ormai imbarcazione fondamentale per la crescita tecnica dei giovani velisti e per il passaggio al foiling, disciplina centrale nella vela moderna.

Questa la classifica finale. Carnival Alassio WASZP: 1) Tommaso Boiocchi, 3 punti; 2) Giulio Siracusa, 6; 3) Mattia Boiocchi Schweizer, 7; 4) Martino Zambelli, 10; 5) Carlo Barberis, 17; 6) Edoardo Savoldini, 17; 7) Sebastian Faccoli, 21; 8) Andrea Tommaso Vichi, 22; 9) Luca Ievolella, 23; 10) Andrea Mali, 30

La premiazione