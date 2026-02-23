  • News24
Optimist

Vela, Lorenzo Dall’Ava e Bianca Bressan si aggiudicano la 56ª edizione del Meeting della Gioventù

Foto Emerson Fortunato
Foto Emerson Fortunato

Alassio. Lorenzo Dall’Ava e Bianca Bressan si sono aggiudicati, nelle rispettive categorie, la 56esima edizione del Meeting della Gioventù ad Alassio.

Nella categoria A il dianese Dall’Ava (Club del Mare) ha preceduto l’alassino Matteo Renzo Vigo (CNAM Alassio) ed Anna Mariani (Scuola Vela Orza Minore). Fra i giovani velisti della categoria B la sanlorenzina Bressan (Club Nautico San Lorenzo al Mare) ha invece preceduto l’imperiese Stella Pino (YC Imperia) e lo svizzero Carlo Milan (Club Nautique Morgien).
Fra i locali oltre al secondo posto di Vigo ci sono da segnalare l’ottimo sesto posto finale dell’alassino Flavio Dalmasso nella categoria A e l’altrettanto lusinghiero ottavo posto del loanese Edoardo Trespidi.

Sabato è stata disputata una sola prova, mentre domenica, per mancanza di vento, non si è riusciti a completare nessuna regata. Così la classifica finale è rimasta quella di sabato.

Alle regate hanno preso parte oltre cento giovani velisti provenienti da tutta Italia ed alcuni anche dall’estero. Il Comitato di regata era così composto: Fabio Sassi (presidente), Cristina Tarello (primo comp.), Andrea Obinu, Stefano Carattino e Andrea Gavaldo (Udr); mentre il comitato delle proteste comprendeva Fernando Del Parigi (presidente), Andrea Pilla (primo comp.), Marta Pardini e Andrea Gavaldo (comp).

Queste le classifiche finali. Meeting della Gioventù Alassio 2026. Optimist. Cat A: 1) Lorenzo Dall’Ava (Club del Mare); 2) Matteo Renzo Vigo (CNAM Alassio); 3)Anna Mariani (Scuola Vela Orza Minore); 4) Lou Eisenout (Svizzera, GYC Optyw); 5) Katerina Kovtun (Irlanda, RS GYC); 6) Flavio Dalmasso (Cnam Alassio); 7) Alberto Pianalto (MArvelia); 8) Ryan Kirby (Canada, CNR Vancouver); 9) Alessandro Iemolini (Circolo Vele Vernazzolesi); 10) Giorgia Trentini (id). Categoria B: 1) Bianca Bressan (Club Nautico San Lorenzo al Mare); 2) Stella Pino (YC Imperia); 3) Carlo Milan (Club Nautique Morgien); 4) Julia Baile (Svizzera, C.N.Pully); 5) Nicolò Allegro Pontani (YC Italiano).

