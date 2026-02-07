Varazze piange la scomparsa di Bartolomeo Caviglia, storico pescatore

Commozione a Varazze, soprattutto nel Borgo Solaro, per la scomparsa di Bartolomeo Caviglia (Gianberto), 92 ani, notissimo personaggio per le sue molteplici attività di vita lavorativa e di abile pescatore di altura. Funzionario bancario ed esercente di un negozio di abbigliamento, giunto alla pensione si era dedicato all’agricoltura, coltivando con capacità e impegno frutta, verdura e allevando animali da cortile in località Campomarzio della frazione Pero.

Negli anni ’50 il suo nome spiccava tra i migliori cacciatori di squali (verdoni specialmente), in una fortunata stagione di pesca condotta ai palamiti da parecchi varazzini, tra cui i fratelli Cattaneo e Vernazza, padre e figlio della omonima panetteria: uno sport non facile, ma che Caviglia, anche in solitario, svolgeva con exploit non dimenticati.

Di carattere gioviale e con la proverbiale ironia ligure, lascia di sè un positivo e caro ricordo.

La salma giungerà nell’Oratorio di San Bartolomeo lunedì 9 febbraio, dove verrà recitato il Santo Rosario: il funerale si svolgerà alle ore 15 della stessa giornata.

Numerosi i messaggi di cordoglio al figlio Mimmo, alla nuora Stefania, alle nipoti Sara e Alice e ai parenti tutti.