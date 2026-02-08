Vandali in azione a Bragno: devastata la pensilina simbolo del Memorial Giacomo Briano

Cairo Montenotte. Vandali in azione a Bragno, dove la notte scorsa, la pensilina dell’autobus di Bragno, vicino alla Polisportiva realizzata con impegno, cuore e rispetto dai ragazzi del Memorial Giacomo Briano, è stata devastata.

“Un gesto che lascia amarezza – scrivono dall’associazione sportiva -. Non solo per il danno materiale, ma per quello che rappresenta: quando qualcuno prova a costruire qualcosa di bello per tutti, c’è sempre chi sceglie di distruggere invece che rispettare. Purtroppo non è la prima volta che, in occasione di determinati eventi e serate in zona, ci troviamo a fare i conti con episodi simili. Non vogliamo puntare il dito contro nessuno in particolare“.

“Siamo stati tutti ragazzi. Sappiamo cosa significa divertirsi, stare insieme, fare festa. Ma il divertimento non può e non deve mai trasformarsi in vandalismo, mancanza di rispetto o danni alla comunità. Questo non è accettabile. Condanniamo con fermezza quanto accaduto e ribadiamo l’importanza di difendere ciò che viene costruito con passione e spirito di comunità. Perché ogni panchina, ogni pensilina, ogni spazio

condiviso racconta l’impegno di qualcuno per il bene di tutti. Bragno merita rispetto. E il rispetto parte da ognuno di noi”, concludono dall’Asd Polisportiva.