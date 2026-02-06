Val Maremola Trail 2026, De Vincenzi e Rembado: “Dal molo di Pietra Ligure ai borghi dell’entroterra, 14^ edizione da record”

Pietra Ligure. Sabato 7 e domenica 8 febbraio, a Pietra Ligure e lungo i sentieri della Val Maremola, si terrà la 14^ edizione del Val Maremola Trail, storica e prestigiosa manifestazione sportiva, da anni riferimento tra le gare che aprono la stagione dei trail.

L’evento, inserito nel calendario gare 2026 di Regione Liguria, è organizzato dall’Asd Valmaremola in collaborazione e con il contributo del Comune di Pietra Ligure e i patrocini di Regione Liguria e dei Comuni di Tovo San Giacomo, Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo e Finale Ligure.

Per la 14esima edizione l’offerta è ricca e variegata. Quattro le gare in programma: Trail Ultra di 54 km e 2600 m d+; Long Trail di 35 km e 1800 m d+, distanza storica da cui è nato il Valmaremola Trail; Medium Trail di 24 km e 1200 m d+, tracciato più nervoso, con continui saliscendi e maggiore componente tecnica; Short Trail di 16 km e 700 m d+, pensato anche per chi si avvicina al trail running. Una proposta articolata che consente a runner con esperienze e obiettivi diversi di trovare una distanza adeguata.

Il Val Maremola Trail supera ufficialmente i 1000 iscritti con 787 uomini (77%) e 238 donne (23%), per 25 nazioni rappresentate sulla linea di partenza. Se l’Italia schiera la compagine più numerosa con 983 atleti, tra le delegazioni estere si distingue quella della Francia, seguita da Germania, Spagna, Polonia, Portogallo, Svizzera, Austria, Albania, Irlanda, Lettonia, Olanda, Romania e Ucraina, arrivando fino a nazioni lontane come Giappone, Cina, Filippine, Iran, Sudafrica, Argentina, Messico, Perù, Ecuador e Venezuela.

Il Valmaremola Trail prende forma dal mare, con partenza dal molo di Pietra Ligure, per risalire l’entroterra attraverso una successione di tratti corribili e sezioni più impegnative. Nella sua versione più lunga, il percorso attraversa nove borghi – Pietra Ligure, Tovo San Giacomo, Giustenice, Isallo, Magliolo, Botassano, Gorra, Verezzi, uno dei Borghi più belli d’Italia, e Borgio – disegnando un fil rouge tra costa e colline savonesi. Tutti i percorsi arrivano nella splendida piazza San Nicolò di Pietra Ligure e si snodano tra le colline pietresi e della Val Maremola. Il Trail Ultra, con i suoi 54 km, si inoltra fin sul colle del Melogno, passando sul sentiero delle “Terre alte”, per poi ridiscendere verso il mare attraversando il borgo di Verezzi e ritornare a Pietra Ligure.

Il weekend di gara sarà accompagnato dal Village allestito in Piazza San Nicolò, nel centro di Pietra Ligure, attivo già dal sabato, con attività collaterali, musica dal vivo e stand espositivi. La domenica mattina, in concomitanza con le gare competitive, è in programma anche una camminata dedicata alle famiglie.

All’interno del fine settimana trova spazio anche la 8 km non competitiva, in programma sabato 7 febbraio alle ore 15.00, con partenza da Piazza San Nicolò. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Runners for Autism, è aperta a sportivi, famiglie e accompagnatori, con iscrizioni direttamente in loco.

Informazioni, tracciati e modalità di iscrizione: www.valmaremolatrail.it.

“Ai nastri di partenza un’edizione veramente da record del Val Maremola Trail con il sold out delle iscrizioni che solo nelle quattro distanze competitive hanno già raggiunto da giorni i mille partecipanti. Iscritte squadre al gran completo da ogni luogo del nord Italia e numerosi campioni nazionali ed internazionali ma anche runners provenienti dalla Francia, dalla Germania, dall’Austria, dall’Inghilterra e dall’est e nord Europa. Un entusiasmo dettato dalla valenza tecnica dei percorsi ma anche dalla spettacolarità dei nostri paesaggi spettacolari, tanto vicini al mare quanto a ridosso delle montagne da regalare scorci mozzafiato e panorami da cartolina, in un saliscendi di sentieri tra uliveti secolari, muretti a secco e la selvaggia macchia mediterranea che sono il miglior biglietto da visita per incrementare il potere attrattivo dei nostri territori e potenziarne lo sviluppo turistico – commenta l’assessore al turismo e allo sviluppo strategie outdoor Daniele Rembado – Siamo veramente felici di contribuire ad accendere una volta di più i riflettori sul nostro territorio e siamo contenti di supportarne l’attrattività per mezzo di iniziative capaci di incrementarne la naturale vocazione all’outdoor, alla dimensione sportiva, alla vita all’aria aperta, alla fruizione delle bellezze naturali. Il Val Maremola Trail si configura come un grande happening sportivo e, risvolto non da poco, importante opportunità per provare a destagionalizzare i flussi turistici. Con convinzione abbiamo sposato nuovamente la proposta degli organizzatori e i numeri ci convincono sempre più che la strada dell’outdoor è quella giusta e ci confortano nel nostro continuare a lavorare in questa direzione, sostenendo iniziative che privilegiano la vita all’aria aperta e il fare esperienza di emozioni e bellezza, in un’ottica di vera e duratura promozione territoriale” conclude Rembado.

“Il Valmaremola Trail è considerata una delle manifestazioni sportive più belle della nostra Regione e, con il tempo, è diventata un riferimento non solo per i trail runners del nord Italia ma anche per molti campioni a livello nazionale e internazionale che amano sceglierla come apertura della stagione agonistica. Il percorso, che per valenza tecnica e spettacolarità dei paesaggi ha sin dalle prime edizioni entusiasmato atleti e appassionati, conferma oggi una marcia in più e l’intero nostro comprensorio, da Pietra a Finale a tutta la Val Maremola fino a Magliolo, diventa lo scenario di un evento che ha proprio nel paesaggio la sua unicità. Con l’appuntamento del prossimo fine settimana, continua l’investimento della nostra Amministrazione nel segmento outdoor in un’ottica di ampia integrazione territoriale, con il coinvolgimento fattivo dei Comuni limitrofi, e di consolidamento della destinazione turistica, corroborando sempre più l’inclinazione sportiva di Pietra Ligure e prosegue il rinnovo e rilancio di questa manifestazione che si conferma essere una potente opportunità di crescita e sviluppo per tutto il nostro territorio e che sosteniamo con impegno e nuovi impulsi – commenta il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – L’appuntamento del prossimo week end, per il quale ringraziamo l’asd Val Maremola e, da subito, tutte le realtà e i volontari coinvolti nell’organizzazione, è un’ulteriore e importante tassello che va a completare un quadro di valorizzazione e promozione integrata dell’intero comprensorio. Da ultimo, ma certamente non per ultimo, non possiamo che ringraziare gli organizzatori per la finalità solidale della 8 km non competitiva organizzata in collaborazione con Runners for Autism che connota l’intera manifestazione e nella quale, come amministrazione, ci riconosciamo e condividiamo pienamente”, conclude il sindaco.

“La manifestazione, giunta ormai alla quattordicesima edizione, consolida il suo successo di anno in anno e per il quinto anno ha il suo fulcro a Pietra, confermando la bontà di questa scelta che l’ha vista crescere e avere un respiro e una visibilità internazionali a sicuro beneficio di tutto il comprensorio e in modo particolare della Val Maremola, nostro luogo del cuore. Per noi il Valmaremola Trail è molto più di una gara. È un appuntamento che negli anni è cresciuto grazie alle persone, ai volontari e ai runner che tornano a correre qui. Le quattro distanze permettono a tanti sportivi diversi di vivere lo stesso territorio e lo stesso weekend. Nel tempo i percorsi sono stati affinati, sempre per migliorarne l’assetto senza snaturarne l’impostazione – esordisce il presidente dell’Asd Valmaremola Paolo Manca – Pietra Ligure è sicuramente la location ideale per perseguire gli importanti obiettivi di sviluppo che ci siamo prefissi, a partire dall’ampliamento del ventaglio di gare che ha portato ad una crescita in quantità e qualità degli atleti partecipanti tanto da aver già raggiunto, per le gare competitive, il sold out già da diversi giorni, con importanti ricadute sull’economia di tutta la valle e sulla sua capacità attrattiva. Il ‘Valmaremola’ non è soltanto ‘trail’ e gare competitive dall’alto contenuto tecnico ma racchiude molte le attività fitness gratuite e aperte a tutti che sabato 7 febbraio e domenica 8 alla mattina offriranno lezioni di pilates, spinning, hip hop dance, zumba e camminate per grandi e piccini. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Pietra Ligure, da tempo fattivamente impegnata a sviluppare il segmento outdoor, per aver nuovamente accolto la nostra proposta, sostenendo concretamente lo sforzo organizzativo e logistico, comprendendo le grandi potenzialità di crescita insite nel Val Maremola Trail e le enormi possibilità di valorizzazione dell’intero comprensorio che questa manifestazione sportiva può offrire”, conclude il presidente.