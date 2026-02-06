Vaccarezza (FI) in visita alla scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo: “Punto di riferimento fondamentale per il territorio e l’intero Paese”

Cairo Montenotte. Questa mattina il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza ha visitato la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria “Andrea Schivo” di Cairo Montenotte, struttura che l’esponente forzista definisce “punto di riferimento fondamentale per il territorio e per l’intero Paese”.

Vaccarezza è stato accolto dal Generale Giuseppe Zito e dall’Ispettore Vito Cutrera e accompagnato dal consigliere comunale di Carcare Franco Bologna e dal sindaco di Bormida Daniele Galliano.

Dice Vaccarezza: “La scuola è un orgoglio per la città: si svolge qui il lavoro silenzioso di chi forma gli agenti di domani, insegnando che la fermezza deve sempre camminare di pari passo con il rispetto umano. Grazie a chi, tra quelle mura, continua a onorare la divisa e a servire lo Stato con competenza, spirito di sacrificio e visione. Durante l’emergenza pandemica, la Scuola ha dimostrato cosa significhi essere parte integrante del tessuto sociale. Non si è limitata alla gestione interna, ma è stata un vero presidio per la Val Bormida, offrendo supporto logistico e mantenendo salda la formazione. La Scuola di Cairo Montenotte non è un mondo a sé stante, ma un’istituzione a porte aperte, pronta a mettere le proprie risorse a disposizione della collettività”.

“L’eccellenza di questo istituto si riflette anche nella visione della ‘Scuola come casa’, un progetto dove il recupero dei detenuti passa attraverso la dignità e la responsabilità. In questo ecosistema, l’istituto diventa un luogo di crescita umana e non di sola attesa, trasformando il tempo della pena in un ponte concreto verso il reinserimento sociale. È la dimostrazione che la vera sicurezza nasce dalla capacità di offrire una seconda possibilità e dal riscatto dell’individuo”.

La seconda tappa del tour odierno del consigliere regionale incaricato per gli Enti Locali è stata Ceva, oltre il confine ligure: “Un confine che, come ho sempre sostenuto, ha un valore puramente geografico: con il Piemonte e la provincia di Cuneo condivido infatti un legame profondo, fatto di amicizie sincere e percorsi comuni che hanno unito i nostri territori in un mutuo scambio di eccellenze. Accolto dal sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, e dall’amico Luca Robaldo, sindaco di Mondovì e presidente della Provincia di Cuneo, ci siamo confrontati sui temi che rappresentano il nostro pane quotidiano”.

“La sinergia tra Liguria e Piemonte è una simbiosi storica radicata nella ‘Via del Sale’, che da secoli intreccia economie e tradizioni tra mare e montagna: un fil rouge dove le Alpi Marittime fungono da cerniera anziché da barriera. Turismo, economia, ma non solo: le analogie storiche dalle strategie delle battaglie napoleoniche alle sfide odierne confermano quanto le nostre realtà siano facce della stessa medaglia, unite da pagine comuni che rendono questo legame sempre più solido e imprescindibile”.