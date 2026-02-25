Vaccarezza (FI) in visita ad Auschwitz e Birkenau con le scuole: “Orrori della storia che qualcuno purtroppo si ostina ad ignorare”

Liguria. “Si conclude oggi la mia permanenza in Polonia, dove ho accompagnato i ragazzi vincitori del concorso regionale sul ‘Giorno della Memoria’ in visita ai campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau”, lo ha dichiarato il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

“Pur avendo visitato in passato luoghi d’orrore come Dachau e Mauthausen, e più recentemente i kibbutz di Nir Oz e Kfar Aza, dove l’odio antisemita si è manifestato ancora una volta in tutta la sua ferocia, – ha proseguito, – credo che nulla sia paragonabile all’impatto profondo e lacerante di Auschwitz e Birkenau”.

“Portare i giovani in questi luoghi significa metterli davanti a una realtà che parla da sola. Questi spazi costringono a riflettere su cosa accade quando l’essere umano smette di riconoscere l’altro come proprio simile. È un’esperienza che trasforma il modo di guardare il presente e che ognuno di loro porterà dentro di sé per sempre”.

“Continuo a portare avanti questo impegno con convinzione: la memoria non è un esercizio statico rivolto al passato, ma una presenza costante che richiede testimonianza, consapevolezza e cura ogni singolo giorno. L’antisemitismo è sempre più presente nella nostra società e combatterlo è un dovere; i suoi effetti sono sotto i nostri occhi e non è possibile per nessuno girarsi dall’altra parte”, ha concluso Vaccarezza.