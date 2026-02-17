  • News24
Super vincita

Una loanese alla “Ruota della Fortuna”: vinti 200 mila euro

La grande serata su Canale 5 per la concorrente Rossella Crosa, insegnante di Loano

Grande serata a “La Ruota della Fortuna” per Rossella Crosa, insegnante di Loano, che è riuscita a portarsi a casa una cifra da record.

Arrivata al gioco finale del programma condotto da Jerry Scotti, la concorrente loanese ha preso una decisione coraggiosa: rinunciare alla busta sicura da 20 mila euro per tentare la sorte con quella dal contenuto ignoto.

Una scelta rischiosa, che avrebbe potuto farle perdere tutto, ma che si è rivelata vincente. All’interno della busta, infatti, c’erano ben 200 mila euro.

Il finale è stato carico di emozioni, con l’esplosione di gioia in studio e il commosso abbraccio alla madre, presente tra il pubblico.

