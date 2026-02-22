Un punto a testa per Albissole e Savona, Cattardico: “Pari giusto. Vittoria Praese? Ancora tutto aperto, i campionati si vincono con la matematica”

Albissola. Termina in parità la sfida tra Albissole e Savona. Il big match odierno di Promozione tra le due squadre rivali finisce a reti inviolate in una sfida non ricca di colpi di scena. Ruba sicuramente l’occhio lo spettacolo sulle tribune, gremite di tifosi pronti a sostenere le squadre con cori e striscioni.

In campo, solo il palo di Sassari e l’espulsione di Favorito regalano un po’ di spettacolo ma, oltre questi due episodi, nulla di rilevante da commentare: “Abbiamo incontrato una grande squadra – commenta Cattardico -. Pareggio giusto e partita equilibrata, senza particolari occasioni. Era un match sentito, il palcoscenico di oggi è da categoria superiore, siamo contenti”.

Albissole ancora imbattuta ma, con la vittoria della Praese, la distanza si assottiglia a soli 4 punti di gap: “In questo momento della stagione dobbiamo gestire le forze anche durante la partita. Nel primo tempo dovevamo avere più coraggio, fattore poi uscito nella seconda frazione dove abbiamo fatto meglio. Nessuna occasione nitida però, tranne un paio con Vierci e Diana”.

“Sono tutte partite difficili – continua l’allenatore, parlando anche della coppa -, anche quelle precedenti con Ceriale e Baia Alassio. Dobbiamo andare avanti, i campionati si vincono con la matematica, prima sono ancora aperti. Mercoledì c’è una finale da conquistare, la nostra testa deve essere lì. Vierci? Qualche livido di troppo domenica scorsa, non stava al top. Abbiamo preferito farlo riposare per non rischiare, l’ho tolto per non farlo affaticare ulteriormente”.

Sulla Praese: “Grandissima vittoria oggi, contro il Legino è veramente complicato, vincere domenica contro il Pontelungo non è facile, vuol dire che sono forti ma lo sapevamo. Non dobbiamo mollare di un centimetro da qua alla fine. C’è la partita in più, ma è comunque alla fine del campionato, dobbiamo arrivarci al meglio. Savona squadra più forte che abbiamo incontrato? Penso all’Albissole, ho già le mie preoccupazioni”.