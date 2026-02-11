Non basta un grande Pietra Ligure, forse il migliore della stagione, per battere la Solbiatese. I biancocelesti giocano un’ottima partita ma cadono nel finale. Al 95′ arriva l’1-2 degli ospiti che complica enormemente la strada dei biancocelesti verso la qualificazione al prossimo turno. Nel post partita ha commentato la gara Filippo Pili, uno dei ragazzi che meglio conosce il percorso fatto dal Pietra in questi anni e che dunque sentiva particolarmente il peso storico del match di oggi.

Il difensore ci tiene a partire con una dedica: “Questa partita la dedichiamo a Mattia che è un ragazzo di Pietra e del Pietra a cui volevamo regalare una vittoria. Non ci siamo riusciti ma gli dedichiamo comunque questa partita”.

Sulla partita invece commenta: “Parlare di questa partita è difficile. La Solbiatese è un avversario forte, blasonato. Devo fare i complimenti ai miei compagni perché non hanno mollato un centimetro. Abbiamo fatto una partita che forse non ci aspettavamo nemmeno di fare. Rosichiamo, però andiamo avanti fieri del nostro percorso. Più che essere stupito della Solbiatese io sono stupito del Pietra Ligure. Abbiamo fatto 95 minuti con le palle quadrate. Sapevamo di dover affrontare tanti duelli fisici ma li abbiamo tenuti bene secondo me. Loro sono stati bravi a sfruttare l’occasione all’ultimo, ma noi dobbiamo essere orgogliosi”.

Come detto, pensando a dov’era il Pietra qualche anno fa giocare una partita di questo prestigio è davvero sensazionale. Dichiara Pili: “Ne parlavo prima con il direttore e altri giocatori, fino a poco tempo fa facevamo le trasferte, con tutto il rispetto, a Campo Ligure. Giocare questa partita qua è qualcosa di bello e importante per chi ha fatto questo percorso. Non ci sentiamo di certo appagati, però è una grande soddisfazione per tutto il Pietra Ligure”.

Tornando al campo invece, l’unica macchia che si può appuntare al Pietra, in particolare dai più “risultatisti”, sono alcuni risultati negativi negli scontri diretti. Compresa la partita di oggi, contro una squadra di alto livello. Effettivamente nella classifica avulsa tra le prime 6 del campionato, i biancocelesti sarebbero quarti. Pili però non è d’accordo: “Noi abbiamo vinto e pareggiato con il Millesimo, perso e pareggiato con la Fezzanese, vinto con Genova Calcio e Busalla e pareggiato con il Rivasamba. In tutto questo siamo a -2 dal primo posto e abbiamo vinto una coppa. Secondo me non c’è niente di negativo negli scontri diretti, siamo lì“. Infine, domenica ci sarà un appuntamento cruciale per la stagione perché il Pietra sarà in trasferta a Fezzano. Conclude Pili: “Dovremo rifare questo tipo di prestazione con la Fezzanese. L’importante è uscire sempre a testa alta come stiamo facendo da una buona parte della stagione“.